El PSOE cierra la puerta a Cs y se centra en pactar con la izquierda

El PSOE empezará el lunes a mantener las reuniones «discretas» necesarias para acabar de perfilar un próximo Gobierno de Aragón que, en realidad, ya está bastante avanzado, como se apuntó en la conformación de la Mesa de las Cortes con la presencia de Podemos. Un futuro Ejecutivo autonómico que se conformará en torno al «embrión» del pacto inicial PSOE-PAR y en el que ayer, por primera vez, los socialistas descartaron claramente la presencia de Ciudadanos. Fundamentalmente, según el secretario de organización, Darío Villagrasa, poque la propia formación naranja se ha «autoexcluído».

Villagrasa participó ayer en la reunión del comité negociador autonómico, que también conforman el flamante portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén y los secretarios provinciales Juan Antonio Sánchez Quero, Antonio Cosculluela y Mayte Pérez.

Tras él, explicó a los medios que confían en que las reuniones con los grupos se aceleren para poder celebrar la investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón «lo más pronto posible».

DOCUMENTO ABIERTO / Villagrasa afirmó que el documento de bases programáticas firmado con el PAR es una base sobre las que el resto de partidos podrán «opinar, aportar y sumar», aunque hay cuestiones a las que no van a renunciar. Tampoco a la presencia del PAR en el Gobierno, pese a que sí hubo un cambio respecto a la posición sobre los aragonesistas en las negociaciones. Si Lambán fue rotundo a la hora de afirmar que los dos negociarían en conjunto, Villagrasa abrió ayer la puerta a que los «interlocutores» decidan si quieren hablar con ellos solamente en primera instancia.

Pero más allá de detalles, la intervención de ayer destacó por la rotunidad con la que los socialisas cerraron la puerta a Ciudadanos. Un partido que, a juicio de Villagrasa, les ha negado «el pan y la sal» al no querer negociar con ellos, ni siquiera devolverles las llamadas. El secretario de organización autonómico comparó el proyecto político de la formación naranja con «un globo aerostático», que a merced del viento «fluctúa en una dirección o en otra» y acusó a los de Daniel Pérez Calvo de ofrecer «pequeña dosis» de confianza. A su juicio, la alianza que se han empeñado en mantener Cs y PP «ni es lógica ni aporta mayorías».

CS NO VE «NI UN GESTO» / Ante este análisis, el líder autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, consideró que su única autoexclusión ha sido «en la medida en que el PSOE de Lambán sigue siendo el de Pedro Sánchez», que no reniega de «populistas y separatistas» como se está comprobando en Navarra o Cataluña. «Mientras no se demuestre lo contrario», remarcó Pérez Calvo, Lambán no ha hecho «ni un gesto» para desmarcarse de su líder nacional, como le pedían desde el inicio de las negociaciones. En la formación naranja consideran al actual PSOE aragonés alejado de aquel que se mostraba dispuesto a discrepar con la dirección de Ferraz si era en beneficio de Aragón, así que por ahora no tienen posición que mover.

Así pues, sin novedad en el frente de los bloques que se han conformado, el PSOE trabajará desde este lunes para cerrar las alianzas que le garanticen, como mínimo, la investidura.

Al tiempo que se endurecía el discurso hacia el centro-derecha, Villagrasa tuvo un gesto de cariño hacia CHA, que también se había echado de menos en público desde las elecciones, al recordar que en les unen «cuatro años de buena sintonía y entendimiento». Aunque su hipotética incorporación al futuro Gobierno dependerá de las reuniones «programáticas y de intercambios de documentos».

«Tanto CHA como Podemos pueden aportar cuestiones pero tendrán que necesariamente respetar el acuerdo que mantenemos con el PAR de cara a la mayoría parlamentaria y a la hipotética entrada o no de alguno de estos partidos en el Gobierno de Aragón», reiteró el secretario de organización.

A su juicio, la suma de PSOE y PAR es «la única que garantiza la estabilidad del Gobierno de Aragón» y considera que es «preferible» negociar la presencia de otros grupos políticos en torno a un programa de Gobierno para que las alianzas no estén sujetas a «vaivenes».