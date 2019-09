El PSOE denuncia un recorte de 40 millones en Zaragoza

El PSOE ha denunciando que los recortes que planea llevar a cabo este año el Gobierno de Zaragoza ascienden a 40 millones y afectan principalmente al medio ambiente, la movilidad y los barrios “en los que el poder adquisitivo es menor”. Solo en materia de inversión la cuantía será de 12,7 millones. La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha anunciado que no apoyará la modificación de créditos que el equipo de Gobierno someterá mañana a votación en una comisión de Hacienda extraordinaria.

Alegría ha vuelto a sacar a relucir la auditoría municipal que reveló un agujero de 103 millones. A su juicio, el Gobierno está utilizando este documento para dar una imagen de “caos” en la ciudad y de “excusa” para justificar los recortes.

Las modificaciones de créditos que mañana se someterán a votación ascienden a “40 millones”, 12 en materia de inversión. De este total, habrá 11 que se destinarán al pago de servicios, con unas infradotaciones que se elevan hasta los 24 millones. Según Alegría, se va a dejar a cero, por ejemplo, la partida de la avenida Cataluña, de la que se detraerán 375.000 euros. También quieren utilizar 1,6 millones previstos para la reforma de Tenor Fleta, casi 2 millones de los presupuestos participativos, 500.000 euros de movilidad y otros 400.000 que iban a mejorar la accesibilidad de las aceras en Valdefierro. La propuesta del Gobierno también incluye un “recorte” de 350.000 euros destinados al proyecto de inserción sociolaboral, AREI, y otros 700.000 de los centros sociolaborales.

“Esta es la verdadera cara del alcalde” ha afirmado Alegría, que ha solicitado la retirada del expediente y ha instado a la concejala de Hacienda, María Navarro, a que se siente a negociar previamente las modificaciones de crédito.

Por otro lado, el concejal socialista Horacio Royo ha cuestionado el proyecto de ordenanzas aprobado por el Gobierno PP-Cs por el que se reducirá el tipo del IBI un 0,005, lo he supondrá un ahorro de “escasos céntimos” para el ciudadano y unos 29.000 para la ciudad en recaudación. Horacio ha explicado que esta bajada sólo tendrá efecto si el Gobierno central autoriza una reducción del 3% del valor catastral. “Esto es hacer trampas porque si el Ministerio no lo hace dirán que el IBI no baja en Zaragoza por culpa del PSOE”. Los socialistas presentarán votos particulares al proyecto de ordenanzas.