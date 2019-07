El PSOE difunde un manifiesto que pide que se forme Gobierno

Durante la mañana de ayer comenzó a correr por redes sociales un manifiesto titulado Que no pare Aragón, en el que se pedía claramente la formación de un Gobierno en la comunidad apoyado por las fuerzas progresistas. Bien pronto reclamó su paternidad el PSOE, que pidió que se sumen a él los colectivos que lo deseen.

Según fuentes del partido, la creación de este documento responde a los que han estado lanzando durante las últimas semanas «numerosos colectivos, asociciones y sindicatos» y de hecho recoge extractos de varios de ellos. «Se pretende que se sumen el mayor número posible de entidades y particulares de cara a concienciar sobre la necesidad de que contemos pronto con un Gobierno progresista», indicaron las mismas fuentes.

La indisimulada apelación a Podemos no hizo mucha mella en la formación morada. Su cabeza de lista a las Cortes de Aragón, Maru Díaz, afirmaba que respetan «que cada fuerza use los mecanismos que considere oportunos en un proceso de negociación». Por su parte, anunció, seguirán «abiertos a seguirla y a formar el mejor Gobierno posible para Aragón». Ayer no hubo encuentros entre ambas formaciones.

El manifiesto repasa la «posición de liderazgo indiscutible a nivel económico y social» de Aragón, la necesidad de evitar un Gobierno en el que pueda entrar Vox o las bondades que podría tener una unión de las fuerzas de PSOE, PAR, Podemos, CHA e IU apoyando un Ejecutivo progresista para «seguir contribuyendo a incrementar la cohesión social» y a crear «una tierra de progreso y tolerancia».

También recoge las consecuencias de la falta de Gobierno y la inestabilidad política que han estado remarcando últimamente la Cámara de Comercio, las entidades del Tercer Sector y los sindicatos en diversos comunicados.