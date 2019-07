El PSOE ofrece ahora a Podemos 70 puntos para negociar la investidura

El PSOE respondió ayer a las exigencias que Podemos realizó el sábado, tras su consejo ciudadano, ofreciendo una batería de 70 medidas políticas como base para negociar la investidura. El comité negociador socialista firmó, tras reunirse ayer en su sede, el documento con el que, según el secretario de organización, Darío Villagrasa, instan a la formación morada a negociar «a marchas forzadas» desde ahora. Pero fuentes de esta indicaron que lo ven tan «vago» que ni entran a valorarlo.

Los socialistas quisieron escenificar un impulso al desbloqueo de las negociaciones por su parte. En realidad el panorama no cambió tanto tras la reunión de Villagrasa, los secretarios provinciales Mayte Pérez (por Teruel) y Antonio Cosculluela (por Huesca), y Teresa Ladrero, en sustitución de Juan Antonio Sánchez Quero, por Zaragoza. El partido sigue negándose a ofrecer a Podemos un organigrama del futuro Gobierno, con estructuras y cargos, como pedían.

Según reiteró Villagrasa, las negociaciones con CHA e IU, una vez selladas con el PAR, avanzan para cerrar programas que permitan un acuerdo de investidura. Pero con Podemos está siendo «imposible». El PSOE se niega a «empezar la casa por el tejado» y definir un Gobierno sin decidir para qué se va a constituir, explicó Villagrasa.

Lo que no concretó, amparado en la «discreción» de las negociaciones, es de qué han estado hablando en las que han mantenido hasta ahora si esta es la primera propuesta concreta de medidas políticas que han realizado, según dijo ayer.

Podemos pidió el sábado la estructura detallada, de nuevo denegada ayer y propuestas concretas, que podrían debatirse a partir de este nuevo documento, que no deja de ser una versión progresista del ya elaborado con el PAR, con más medidas del gusto de la izquierda y omisiones o ambigüedades en los aspectos más polémicos. Así lo ven en Podemos, que consideran que cualquiera, quizá salvo Vox, podría rubricarlo.

Pero la formación morada también pidió un compromiso de no acordar políticas con las fuerzas que no apoyasen la investidura. El PSOE hizo su propia lectura de esta exigencia, y la interpretó como que los acuerdos de gobernabilidad serían votados por las fuerzas que apoyaran la investidura. Y con esta versión, Villagrasa no tuvo problemas en asegurar que el futuro Gobierno cumplirá lo que firme.

DIÁLOGO / Por otro lado, Villagrasa mostró su contrariedad con que Podemos rechace la reunión entre Javier Lambán y Nacho Escartín que propuso el primero para limar asperezas. El secretario de organización entiende que el «diálogo» es fundamental en la política, y rechazó que esto suponga saltarse ninguna norma ni a los comités negociadores, como sostienen los podemistas.

Por lo demás, Villagrasa volvió a insistir en el paso «valiente» que dio el PAR al impedir un Gobierno del centro-derecha, que con ellos sumaría 34 escaños por los 33 de la izquierda, recordó. Algo que siguen usando para urgir la negociación, pese a que confían en la solidez de la alianza con los aragonesistas y a que Aliaga rechaza cualquier trato con Vox.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Zaragoza se sumó ayer a la lista de instituciones que en los últimos días están mostrando su preocupación por la inestabiliad de no tener Gobierno. La institución advirtió de que se necesita agilizar la toma de decisiones en un contexto ya inestable para las empresas por el brexit y otros factores.