El PSOE ofrece una salida al tejido social sin negociar el presupuesto

Primero fue que no había un cálculo sobre la deuda del tranvía que debía computar en las finanzas del Ayuntamiento de Zaragoza y ahora que se sabe, la discusión pasa por determinar si hay informe o expediente, o faltan más por pedir. Los 84,7 millones de euros que la Unidad de Contabilidad y Tesorería municipal ha concluido que debe notificarse a Madrid para levantar el veto para captar deuda se convirtió en protagonista en el pleno celebrado ayer. En él se debatía sobre el inmovilismo de la izquierda para aprobar el presupuesto antes de las elecciones. Y la «amenaza» que, desde la grada, las entidades sociales y vecinales dijeron sentir por la prórroga actual. Pero el único avance fue un ofrecimiento del PSOE para que «en diez días» puedan blindarse todos sus convenios y subvenciones sin necesidad de negociar unas cuentas que casi da por imposibles.

Los socialistas mantienen su negativa a sentarse hasta que el Ministerio de Hacienda no valide esa cifra del tranvía y no se levante el veto para captar los 32,8 millones de euros en nuevos préstamos que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha incluido en el borrador de presupuesto. La presión de las entidades va en aumento y plantearon un plan b, que tuvo que anunciar en sala de prensa porque ZeC y el PP rechazaron la moción de urgencia con la que pretendía debatirla.

la fórmula trívez // El concejal Javier Trívez explicó que su fórmula pasa por utilizar todo el dinero que el Gobierno ya ha recortado en su borrador del 2019 en partidas que han menguado y que la prórroga presupuestaria les devuelve más recursos de los aparentemente necesarios. Afirmó que hay «69 partidas» que se encuentran en esa situación, y suman 12,31 millones. Pero además, indicó, de los 24 millones en convenios y subvenciones que se han congelado con la prórroga, solo 13,7 pertenecerían a ese tejido social que dice sentirse amenazado. Otras, como los 800.000 euros para el Real Zaragoza o el Plan Local de Comercio, no lo son. Así que solo faltaría por encontrar otros 1,4 millones que, por ejemplo, se podrían sacar de la carga financiera o de los 1,8 disponibles para una sociedad Zgz@Desarrollo Expo que formalizará su disolución, según se anunció también en el pleno, «el próximo día 25». Con una modificación de créditos, «en diez días todo el tejido social puede tener resuelto el problema sin interferir en la negociación ni supongan un arma arrojadiza», aseveró el socialista.

Era su respuesta a la presión que ZeC y CHA le trasladan continuamente. Y hasta ahora también en la derecha, que ayer suavizó sus críticas al focalizar buena parte de su discurso en el cómputo de la deuda del tranvía y en cómo afecta al nivel de endeudamiento. De hecho, todos le recriminaron al responsable de las finanzas del consistorio, Fernando Rivarés, que no haya sido capaz de acreditar esa ratio ahora que ya se conocen los 84,7 millones a añadir a la contabilidad.

El edil de ZeC defendía que este parón y tantas críticas se deben a que PP, Ciudadanos (Cs) y PSOE «están en modo electoral» y «les importa un carajo la ciudadanía». Insistió en que Zaragoza podrá captar créditos este año pero que «lo que pasa es que la derecha dirá que no como siempre, CHA dirá que sí como siempre y al PSOE ahora no le da la gana hablar». Una reflexión que compartía el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien admitió que le «preocupan las dudas técnicas sobre la deuda» pero eso no le impide negociar. Que facilitará el presupuesto por las entidades y por el «riesgo» de que en mayo ganen «la bancada de enfrente –el PP y Cs– y sus nuevos amigos».

El socialista Trívez respondió a ambos que ese presupuesto necesita sustentarse «en una realidad que a día de hoy no se da» y llegó a proponer negociar las cuentas sin los 32,8 millones de préstamos. «Lo que ocurre es que entonces la inversión sería de 25 millones y no de 38 como con la prórroga. Les va mejor así», dijo.

El conservador Jorge Azcón y la portavoz de Cs, Sara Fernández, arremetieron el «bochornoso espectáculo» de utilización del tejido social. Para el líder del PP, «el PSOE es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer», y la concejala de la formación naranja valoró que hay una «triple responsabilidad» pero que ZeC usa al tejido para lograr «lo que no ha conseguido con diálogo». Todo igual y un día menos.