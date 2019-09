El PSOE oscense planta al comité regional por su malestar

El secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, lanzó el pasado viernes una dura advertencia ante posibles divisiones en un partido acostumbrado a ellas. Fue en el comité regional del partido, máximo órgano entre congresos, y que se celebró con un escaso 55% de asistencia. Hubo una ausencia notable, la de casi todos los integrantes de la federación oscense, para los que de forma indirecta, aunque no para los únicos, iba dirigido el mensaje de que no se tolerarían fisuras en el partido. También hubo otras ausencias destacables porque no solían faltar a estas citas, como la de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, o Fernando Gimeno, ahora sin cargo orgánico y muy distanciado de Lambán.

Solo fueron cinco socialistas altoaragoneses. Faltaron todos los diputados autonómicos y la del Congreso, dos senadores, varios diputados provinciales y el propio presidente de la diputación, Miguel Gracia, y los presidentes de comarcas. Fue su protesta por la forma en la que, según ellos, se ha negociado la coalición. Sí estuvo el secretario general de la federación, Antonio Cosculluela, que ha formado parte del equipo negociador de Lambán, si bien su papel ha sido secundario. También estuvo el nuevo director general de Interior, Álvaro Borruel, exalcalde de Monzón y que siempre ha ido por libre en la piña que ha sido el PSOE oscense y nunca ha contado con muchos apoyos dentro de su núcleo duro.

Las quejas principales vienen por la cesión al PAR del senador autonómico en virtud de los pactos a pesar de que en Huesca querían que repitiera Marcelino Iglesias. «El PP ha mantenido a Rudi, y nosotros hemos mandado por la puerta de atrás a un expresidente de Aragón que además fue secretario de organización del PSOE. Y se ha hecho en una ejecutiva sin debate», señaló uno de los ausentes del comité regional.

Aunque ahora mismo el liderazgo de Lambán es férreo y pretende consolidarlo más con la legitimidad que le confiere su capacidad para haber formado Gobierno, sus compañeros altoaragoneses están enfadados y ven con recelo cómo se han negociado algunos ayuntamientos, como precisamente el de Monzón, donde el PAR dio la alcaldía al PP en contra del pacto generalizado de los aragonesistas con el PSOE en otros grandes municipios. Y creen muy escasa su presencia en el Gobierno de Aragón.

Fuentes cercanas a la dirección regional quitaron hierro a la polémica, pero recordaron que la única deslealtad fue la del PSOE oscense cuando puso exigencias en la negociación poselectoral. Por su parte, el secretario de organización, Darío Villagrasa, rehusó polémicas y destacó la «normalidad» del comité. Además, ensalzó el discurso de Lambán por el «horizonte de responsabilidad, trabajo e ilusión que tenemos por delante para y con los aragoneses, que en las pasadas elecciones otorgaron un gran caudal de confianza al PSOE de Aragón».