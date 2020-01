El PSOE propone pactar las cuentas si se excluye a Vox y Azcón se niega

El PSOE está dispuesto a pactar los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza elaborados por el Gobierno de PP y Cs para evitar que las enmiendas de Vox salgan adelante. Con esta propuesta sorprendieron han sorprendido este viernes los socialistas al alcalde, Jorge Azcón, al que tendieron la mano para negociar las cuentas del 2020. Lo hicieron con una condición «innegociable» y que sabían que no iba a ser aceptada, que el Gobierno PP-Cs «excluya» a la formación de ultraderecha de las conversaciones. Una petición que no ha sentado nada bien al equipo de Gobierno que no ha tardado mucho en comunicar que no está dispuesto a aplicar «cordones sanitarios» a ninguna formación «que democráticamente» está en las instituciones. Por eso, y porque Azcón es alcalde gracias a sus votos, su negativa fue contundente y cargó contra el PSOE.

Cinco días después de que terminase el plazo para presentar las alegaciones, y de conocer las intenciones de Vox, que pasan por recortar en Cooperación y en Igualdad, la portavoz socialista, Pilar Alegría, se ha dirigido por carta al alcalde para trasladarle su disposición a negociar el proyecto de presupuestos que se someterá a votación inicial el jueves. En la misiva le traslada su preocupación por las consecuencias que pueden tener los recortes planteados por Vox y la necesidad de «poner el foco en los barrios, en la ciudad y en los zaragozanos», siempre que no se pongan en cuestión «políticas tan esenciales» como la lucha contra el cambio climático o la violencia machista, que la ultraderecha quiere reconvertir en «intrafamiliar».

MÁS IGUALDAD / Alegría ha anunciado su propuesta de negociación rodeada de un centenar de personas que se acercaron a la avenida Navarra para exigir la reforma de este vial, para la que el PSOE propone destinar 500.000 euros en los presupuestos. Esta es una de las 192 alegaciones que han presentado y que quieren negociar. Según la socialista, si el Gobierno de Azcón acepta las alegaciones de la formación de Abascal la ciudad experimentará «un extraordinario retroceso» en avances sociales que se han logrado durante los últimos años en materia de igualdad o cooperación.

Azcón ha rechazado la petición a golpe de carta, en la que argumentaba que «no existe justificación democrática ninguna para reclamar esa medida contra unos representantes políticos elegidos con toda legitimidad por los vecinos y que se comportan con respeto y acatamiento de nuestro sistema normativo y constitucional».

Tras manifestar su «sorpresa» por el momento elegido por el PSOE para ofrecerse a negociar, le reprocha que el proyecto de presupuestos fue aprobado en el 13 de diciembre y que han tenido desde entonces para sentarse a hablar sobre las cuentas.

Entre carta y carta, el PSOE ha asegurado que «nunca han recibido ningún ofrecimiento para negociar, ni antes ni durante el proceso de enmiendas» y que ha sido ahora, tras conocer las alegaciones de Vox y por la «preocupación» que les genera que sean aceptadas, cuando han decidido dar un paso adelante.

Pero no solo el primer edil se ha encargado de dejarle claro a Alegría que a Vox no se le toca, porque también lo ha hecho la artífice de las cuentas, la concejala de Hacienda, María Navarro, que ha llegado a decir que no iban a aceptar cordones sanitarias y «menos de quien ha pactado el Gobierno de España con independentistas y con los herederos de ETA».

La responsable de las cuentas públicas, en plena negociación de las enmiendas con Vox desde hace días, ha dicho en más de una ocasión que el clima negociador es bueno, algo en lo que coinciden en la formación de ultraderecha. Pero pese a que todos los partidos dan por cerrado el pacto de las cuentas, desde el Gobierno de la ciudad mantienen silencio al respecto. Incluso cuando se pregunta sobre el calado de las enmiendas, nadie quiere pronunciarse, aunque tampoco lo hagan de las del resto de la oposición, para intentar evitar la polémica.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, se ha limitado a decir que se van a estudiar todas las enmiendas presentadas tanto por los grupos municipales como por la sociedad civil «sin apriorismos políticos». Cabe recordar que el tejido asociativo registró alrededor de un millar de enmiendas, la mayoría demandando que la tramitación de las ayudas de urgente necesidad no varía respecto a otros años. La edila de Cs ha aprovechado para acusar a Alegría de hacer «seguidismo de Alberto Cubero (de ZeC) y de «intentar demostrar que puede liderar la oposición».