El PSOE rechaza la "privatización" de Pontoneros y votará en contra

El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha denunciado que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en torno a Pontoneros busca la "privatización" del antiguo cuartel y, en consecuencia, votará en contra.

El Gobierno de Zaragoza anunció esta semana que impulsaría una modificación puntual del PGOU para crear, en colaboración con la iniciativa privada, una residencia de estudiantes en dos de las parcelas de Pontoneros.

Royo ha recordado que el PSOE siempre defendió una residencia de estudiantes como el proyecto más adecuado para este edificio, concretamente centrada en estudiantes de posgrado, investigadores o músicos de alto nivel para potenciar la atracción de talento.

No obstante, esta modificación urbanística solo tiene un objetivo principal: que el cuartel de Pontoneros pase de ser equipamiento educativo público a privado, junto con un aumento de la edificabilidad, ha asegurado.

Por tanto, el equipo de gobierno está tratando de vender Pontoneros "al mejor postor" a través del derecho de superficie, que implica la transmisión de la plena propiedad del inmueble, en este caso por un periodo de "casi un siglo" (99 años), según el concejal socialista.

Así, ha acusado al Gobierno PP-Cs de utilizar el suelo público para potenciar un negocio privado que solo estará al alcance de una minoría, al igual que hizo con el futuro hospital privado en la prolongación de Gómez Laguna.

Ello, ha continuado, retrata claramente cuál es el modelo de urbanismo que tiene el Gobierno de la ciudad, que es "incapaz de gestionar por sí mismo", "desconfía de lo público" y cuando se encuentra con algún problema opta por "liquidar el patrimonio público".

Royo ha reconocido, sin embargo, que Pontoneros no es un proyecto sencillo, pero que hay que abordarlo sin "quitarse el muerto de encima y entregarse en manos de lo privado".

Ha recalcado que no tiene ningún prejuicio moral a que se use el suelo público como herramienta para recaudar, si bien no entiende que ello no se utilice para un proyecto que redunde en el conjunto de la ciudadanía y no solamente para "hacer caja" y beneficiar a una minoría.

Por todo ello, el Grupo Socialista no solo votará en contra de la propuesta de modificación del PGOU, sino que solicitará la retirada del expediente y estarán "muy atentos" porque, además, se trata de un edificio catalogado, por lo que es "especialmente grave" que pase a ser patrimonio privado.