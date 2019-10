El PSOE solicita la creación de una comisión para debatir la reforma de La Romareda

El PSOE ha solicitado la creación de una comisión especial en el Ayuntamiento de Zaragoza para debatir y consensuar la futura reforma de La Romareda. La concejala María Ángeles Ortíz ha anunciado que durante la sesión plenaria del jueves, el PSOE se abstendrá en el punto propuesto por el Gobierno de la ciudad con el que pretende sumar apoyos para iniciar el requerimiento de pronunciamiento expreso para comenzar los trabajos del pliego de cláusulas económico-administrativas.

La concejala ha explicado que el equipo de Gobierno no necesita someter a pleno la decisión y ha acusado al alcalde, Jorge Azcón, de vender “humo” con la reforma del estadio. Según la socialista, los grupos políticos no tienen información sobre el proyecto que pretende impulsar el primer edil por lo que no votarán a favor. “No existen los informes. ¿De qué proyecto hablamos? ¿Cómo va a llevarlo a cabo? ¿Cómo va a repercutir en las cuentas municipales?”, ha preguntado. Desde el PSOE han vuelto a solicitar un informe a Intervención y a la secretaria general en el que se explique cómo se pretende ejecutar la reforma.

Ortíz ha recordado que su formación ya intentó sacar adelante un proyecto de reforma y que fue el PP el que judicializó el proceso, que acabó paralizado. Ha matizado que siguen a favor de que se lleve a cabo la remodelación pero siempre que se haga con “transparencia”.