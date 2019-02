El PSOE trasladará el miércoles su propuesta para blindar al tejido social

El PSOE ya tiene preparada la propuesta para blindar a las entidades sociales y vecinales antes de las elecciones ante la evidente dificultad para poder aprobar el presupuesto del 2019. Mientras no se resuelva el veto del Ministerio de Hacienda a la posibilidad de captar nuevos créditos, impuesto el pasado mes de octubre, los socialistas no se sentarán a negociar las cuentas con el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), pero eso no significa que este mismo mes se puedan aprobar las modificaciones de crédito necesarias para pagar los 66 convenios y todas las ayudas y subvenciones que dependen de un capitulo VI que, con la prórroga actual, sigue sin poder gastarse.

Se necesitan 13.729.137 euros y ellos ya han elaborado una propuesta para obtener 12.315.010 euros de partidas que el presupuesto de ZeC ya había aminorado para este 2019. El resto, añaden, podría salir de los 1,8 millones reservados para la sociedad ZgZ@Desarrollo Expo, que se liquida el próximo día 25. O de la carga financiera, por encima de las necesidades reales del año pasado.

Tranquilidad. Esto es lo que los concejales socialistas Javier Trívez y Lola Campos quieren trasladar a estas entidades el próximo miércoles ante la "amenaza" que dijeron sentir con la prórroga actual. Porque se les podría pagar antes incluso del mes de mayo, porque las modificaciones de crédito, que afectarían a 68 partidas del actual presupuesto prorrogado, servirían para mover los 12,3 millones de euros y, así, poder impulsar en marzo la convocatoria de subvenciones de Acción Social (1,65 millones), de Cooperación al Desarrollo (2 millones), de Cultura (500.000 euros) o de Juventud (225.000 euros) que poder adjudicar antes de los comicios.

La cuantía global, además de los programas conveniados, incluiría el global dedicado a las asociaciones de vecinos, 172.722 euros; el de las comisiones de festejos de los barrios, 153.013 euros; los 104.446 que se otorgan a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los centros educativos; y los 193.325 de las entidades ciudadanas.

Esta sería la solución a un problema que, coinciden con el tejido social y vecinal, urge atajar cuanto antes, a la vista de que la aprobación de los presupuestos de este año cada vez se complica más. Si el Gobierno de ZeC accede, se podría incluso modificar y negociar con el objetivo, explicaron los socialistas, de llevar el documento a la próxima Comisión de Economía y Cultura que se celebra el día 15, y a final de mes al pleno municipal. Pero eso ya no depende del PSOE.