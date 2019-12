La publicidad en el tranvía reportará "50.000 euros" en dos meses

Un día después de finiquitar el contrato para impulsar la segunda línea del tranvía en Zaragoza, el eje entre Delicias y San José-Las Fuentes, el futuro de la primera no parece especialmente prometedor. Al menos escuchando a la responsable de Servicios Públicos y Movilidad del ayuntamiento, Natalia Chueca, que este miércoles ha calificado de "terroríficas" las cuentas de la sociedad mixta, Los Tranvías de Zaragoza, que explota el eje Valdespartera-Parque Goya. Lo hacía para responder al PSOE y a Zaragoza en Común (ZeC) a sus preguntas sobre la campaña de publicidad en los convoyes que se ha puesto en marcha este mes. Una "prueba piloto" que reportará "unos 50.000 euros en dos meses".

Aunque no está garantizado que continúen a su finalización, podría ser una vía de ingresos adicional para un escenario económico muy pesimista. La concejala del PP ha asegurado que tras ocho años de explotación de la línea 1, la sociedad "acumula 32 millones de euros en pérdidas", de los que "4 los ha costeado el ayuntamiento en su pérdida de capital". "Cualquier ingreso será bienvenido", ha apostillado, al tiempo que recordaba los "más de 30 millones que la DGA se niega a pagar". Por ello, en su opinión, el ayuntamiento es "el gran pagano" de un contrato "en condiciones ruinosas y unas expectativas de demanda alejadas de la realidad".

Así ha respondido a las críticas de PSOE y ZeC a esa puesta en el mercado del soporte publicitario que hoy es el tranvía. El socialista Alfonso Gómez le reprochaba que esos vinilos que adornan algunas unidades están empezando a dar "problemas" a los usuarios, especialmente para aquellos con discapacidad visual, porque "se pierde visibilidad y confort", sobre todo para ver los vagones que van menos llenos o adivinar dónde están las puertas.

Alberto Cubero, de ZeC, arremetía contra "ese modelo de publicidad agresiva en un mercado que está saturado", el de la venta de publicidad en soportes municipales o de otras contratas, además de tener sin licitar la explotación del mobiliario urbano de Zaragoza desde hace años. "Para usted todo lo que suene a pasado es un desastre, un caos", ha lamentado.

El edil de ZeC, además, le reconoció que la solicitud de explotar el tranvía para estos fines ya estuvo antes encima de la mesa del ayuntamiento, pero que los propios técnicos municipales planteaban revertir esos ingresos en mejoras para el servicio, como reducir el tiempo de espera en las paradas durante el fin de semana, de los 10 minutos actuales a los 9 o 6,5 en algunas franjas del día.

HABRÁ MEJORAS Y MÁS CONVOYES

"Está pidiendo algo que usted no ha hecho en el pasado. Vamos a intentar que parte de esos ingresos vengan al ayuntamiento sin perjuicio de que se puedan destinar a mejoras", respondía Chueca, que antes les reprochaba que ni el PSOE ni ZeC pelearon por que las condiciones del contrato no fueran las actuales. En ellas, ha argumentado, la sociedad mixta, de la que el consistorio solo tiene el 20%, explota todo el mobiliario de la línea, 60 mupis, 40 pantallas y marquesinas de 25 estaciones fundamentalmente, para obtener ingresos con publicidad. "El 65% de lo que ingresa" cada año le llega por esta vía y se lo queda íntegramente. Pues bien, eso con la prueba piloto actual ha cambiado, ha explicado. Se ha negociado para repartirse "el 50%" de lo que se obtenga.

"Decir que ese dinero va a ser para el ayuntamiento y no se sabe para qué tendrá que explicárselo a los usuarios", le ha replicado Cubero, quien le reprochaba que se use al tranvía como método de generar ingresos adicionales al presupuesto que, como la venta de suelo, no se traducen en inversiones ni en mejoras de los servicios, ni tampoco en impuestos más progresivos. "Parece que no se pueden vincular esos ingresos al servicio, que es algo que sí que quieren hacer con La Romareda. Ya en la época de Maura y de Sagasta había tranvías y publicidad en ellos", ha apostillado el socialista Alfonso Gómez.

"Vamos a obligar a la sociedad mixta a mejorar el servicio, a poner una mayor frecuencia y a dotar a la línea de nuevos vehículos", ha aseverado a continuación Chueca, que ha insistido en lo "terrorífico" que es la situación de Los Tranvías de Zaragoza y lo "abusivo" del contrato para los intereses de los zaragozanos. "Con lo que ustedes hablan de las multinacionales...", ha añadido. Esas mejoras no llegarán con los ingresos por publicidad, sino "exigiendo las condiciones del pliego de condiciones".