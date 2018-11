Queremos independencia

Los jueces están llamados a la huelga el próximo lunes para volver a exigir independencia a la hora de designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Conchita Gimeno Gracia es una de esas magistradas que va a secundar dicho paro. Gimeno, que actúa de portavoz de Jueces para la Democracia, señala que la reivindicación que tienen es siempre la misma, pero que no por ello el hartazgo va a menos. La prueba más cercana de que no existe es la última renovación del CGPJ. «Quiero dejar claro que pedir independencia no significa que seamos parciales a la hora de tomar decisiones judiciales, ya que nosotros aplicamos unas leyes que votan los políticos», asevera. Insiste en que los cambios en el gobierno de los jueces «no pueden ser algo discrecional, sino que hay que tener en cuenta cuestiones de meritocracia también».

«Con esto no quiero decir que los jueces y juezas que llegan a los puestos más altos no tengan valía, sino que hay algunos que se hacen por cuestiones políticas y que eso mancha la labor del resto», apunta, mientras añade que «yo tengo la coletilla de progresista, pertenezco a esta asociación, pero eso no implica que sea más o menos justa que otros». Conchita Gimeno también pide a los políticos «más respeto tanto con los jueces como con la Justicia en general». «Somos el blanco de sus críticas y encima nos tienen sin los medios necesarios porque somos los que auditamos su labor»