«Queremos rescatar el proyecto del tranbús»

–Concejala de Movilidad y de Servicios Públicos. Son dos áreas qué han dado mucho que hablar en la última legislatura.

–La verdad es que sí. Es complicado porque implica la gestión de gran parte de los presupuestos. Hay que ver cómo podemos optimizarla para mejorar los servicios, maximizarlos y mejorar su calidad. La situación que nos hemos encontrado es complicada económica y legalmente.

–¿Por qué? ¿Cómo están los servicios de la ciudad?

–Solo hay que ver el buzón de quejas ciudadanas, donde la mayor parte están relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los parques y la ciudad. Tenemos aún mucho margen de mejora.

–¿Qué van a hacer para conseguirlo?

–Los Gobiernos anteriores han estado reduciendo las partidas. En los dos últimos años prácticamente un 25%, cuando son servicios básicos que hay que mantener, así que tendremos que ver cómo podemos optimizarlos y para eso hay que analizar dónde están los principales problemas y dejar de perder el tiempo con temas que tienen que ver más con una ideología y discurso político que con los problemas de los ciudadanos.

–¿Ampliarán las partidas?

–Primero tenemos que poner encima de la mesa las necesidades. Los servicios básicos como la limpieza y el mantenimiento de la ciudad tienen que tener la prioridad que se merecen.

–¿Habrá un plan de poda?

Sí. Lo llevábamos en el programa. No puede ser que haya árboles cuyo periodo de poda es de once años. Esto es peligroso y lo hemos visto porque en los últimos años se han producido un gran número de caídas.

–¿Qué movilidad plantean para Zaragoza?

Es uno de mis grandes retos. En los últimos años ha cambiado y parece que nos ha pillado por sorpresa. Además va a seguir transformándose y lo hará de una forma aún más radical. Tenemos que elaborar una estrategia con una visión integral de la movilidad del futuro para abordar los retos que se nos presentan de una forma ordenada, en lugar de ir poniendo parches. Para eso revisaremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y haremos una ordenanza que integre todos los medios de transporte, priorizando siempre al peatón y en función de las necesidades del momento.

–¿Esa movilidad del futuro será sin la línea 2 del tranvía?

Todo depende de las necesidades de la ciudad. Creemos que hay que tender hacia sistemas de movilidad flexibles porque seguirá habiendo cambios. Así que hay que apostar por sistemas más flexibles, sostenibles y rentables.

–¿Por ejemplo?

–Nosotros somos defensores de que el bus, y en concreto el eléctrico, sea uno de los principales medios de la ciudad. Hay que mejorarlo para que dé un mejor servicio, de manera que los ciudadanos lo utilicen de forma voluntaria porque les soluciona sus problemas y les resulta útil y práctico. Los buses no requieren de una gran obra ni hipotecan económicamente a la ciudad.

–¿Rescatarán el proyecto del ‘tranbús’?

–Seguramente. Son autobuses eléctricos de alta capacidad, eficientes, sostenibles y flexibles, y además económicamente viables. Es una buena solución para las líneas más demandas.

–¿Habrá cambios en el servicio y los recorridos de autobús?

–Tenemos que estudiarlo, conocer los flujos de tráfico, las necesidades de los usuarios y qué barrios tienen carencias para, así, reordenar las líneas de una forma más eficaz y eficiente.

–En los últimos años se han hecho actuaciones para reducir el tráfico en el centro, ¿se va a seguir trabajando en esta línea?

–Lo que queremos es que el ciudadano tenga espacio para circular y para eso no hay que colapsar otras zonas. Hay que buscar soluciones para que convivan todas las necesidades porque una persona puede decidir ir andando, en bus o en su propio vehículo según el momento. Hay que conseguir que puedan convivir.

–¿Estarían a favor de que los servicios VTC llegaran a la ciudad?

Es un tema de demanda y necesidad. Tenemos un compromiso con el colectivo del taxi para mejorar su servicio y que, así, no sea necesario complementarlo con las VTC.

–¿Qué le parece que se haya limitado a dos empresas el servicio de patinetes eléctricos?

–La competencia siempre es buena y no entendemos por qué hay que limitarlo a dos empresas si hay mercado para más. Además, no puede ser que las que utilizan el espacio público no paguen un canon. Habrá que revisarlo en cuanto acabe el contrato.

<b>–¿Seguirá creciendo la red de carriles bici?</b>

–Somos una de las ciudades con más kilómetros por habitante. Es una de las necesidades de movilidad mejor cubiertas y que se han priorizado. Habrá que ver si se necesitan más o si es suficiente.

<b>–¿Se acabó la era de las municipalizaciones?</b>

–Sí. Era algo que entraba en la ideología de Zaragoza en Común (ZeC) y que no compartimos en el Gobierno. Somos partidarios de la colaboración público-privada y de optimizar los recursos municipales a través de las contratas.

<b>–¿Mantendrá la oficina de inspección?

</b>–Sí, pero no de la misma forma. Mi visión no pasa por controlar qué está haciendo el operario de turno en cada momento, sino de que el resultado final sea el que se ha contratado.