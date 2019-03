Quero insiste en que la ejecutiva del PSOE zanjará la lista al consistorio

El secretario general del PSOE en la provincia de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, reiteró ayer que la ejecutiva federal, el máximo órgano del partido, es ahora la única instancia interna competente para resolver el problema planteado por la candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, que se muestra en desacuerdo con los compañeros elegidos para su lista.

Sánchez Quero subrayó que la cabeza de lista había sido elegida por los afiliados en cumplimiento de la normativa de la formación y aseguró que «se hará lo que decida la ejecutiva federal». «Yo no voy a sentirme molesto y espero que los afiliados tampoco, si la ejecutiva federal decide que hay que cambiar algún nombre, pues esas son las normas del juego», manifestó el alto cargo provincial del PSOE. Según algunas fuentes, en la comisión federal de listas que hoy se celebra, se podría tener un gesto con Alegría y cambiar al menos un nombre. En especial, para apaciguar la crisis y evitar que la candidata a la Alcaldía de la quinta ciudad de España quedara en entredicho. Algunas voces en el partido indican que, en el caso de que no se introduzca ninguna de las personas de su «equipo», esta debería renunciar a liderar la lista. Sánchez Quero también dejó claro que, hasta ahora, no ha conocido los nombres de ese «equipo».

Asimismo, dejó claro que Alegría es «la mejor candidata para la ciudad de Zaragoza», si bien hizo hincapié en que en el PSOE «no hay varios partidos» y que la lista aprobada en las primarias recibió el visto bueno del comité provincial.

El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, consideró que tanto los candidatos que resultan elegidos en primarias como la militancia que participa directamente en la elaboración posterior de las listas electorales tienen legitimidad en este proceso y por eso está convencido de que finalmente se llegará a un acuerdo

Lambán consideró que el «ejercicio de la democracia» produce a veces «estrés» en las organizaciones que la practican, pero añadió que el PSOE de estas situaciones «sale absolutamente siempre fortalecido».