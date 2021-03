La quinta ola ya está aquí, dice Repollés, pero esta vez será una "olita"

Ya estamos “inmersos” en la quinta ola, según ha declarado esta mañana la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, si bien, esta nueva onda epidémica podría ser una “olita” en comparación con las anteriores, ha dicho parafraseando a Fernando Simón, dado que el porcentaje de población inmunizada contra el covid (de forma natural y por las vacunas) es cada semana más elevado. Así, desde Sanidad se da por hecho que los casos van a seguir subiendo, aunque desde hace dos semanas, cuando la incidencia en la comunidad tocó suelo, la curva está experimentando “un ligerísimo y muy lento” ascenso.

Por el momento, la flexibilización de medidas que ordenó el Gobierno de Aragón no está teniendo repercusiones graves en la incidencia y las consecuencias de la relajación de medidas son por el momento “moderadas”, ha dicho Repollés. Los indicadores de la pandemia, ha explicado la consejera, no están todavía en niveles alarmantes, aunque no ha descartado que se amplíen las restricciones si los contagios se disparan, sin importar cuándo se dé esa subida, sea en Semana Santa o después. “Siempre actuamos con cautela”, ha afirmado la responsable de Sanidad de la DGA. Aun así, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que no está previsto cambiar los horarios de cierre del comercio no esencial esta semana.

Asimismo, Sira Repollés se ha reafirmado en su intención de que a finales de abril estén vacunados con las dos dosis todos los mayores de 80 años, puesto que en la semana del 5 de abril se acabarán de poner todas las primeras inyecciones, que son de Pfizer en el caso de este colectivo. “Siempre que haya suministro”, ha aclarado. La consejera también ha anunciado que el día 12 de abril comenzará la vacunación de los menores de 80 años, es decir, de las personas que tengan entre 65 y 79, las cuales no estaban incluidas por el momento en las previsiones del programa de inmunización. Así, a las personas con menos de 65 se les administrará AstraZeneca y a las mayores, Pfizer.

Por otro lado, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en otro acto diferente al de la consejera, también ha dicho que “a tenor de los datos” se atreve a pensar “que no vamos a tener olas de la dimensión que hemos tenido anteriormente”. No obstante, ha dicho que sus palabras no pueden considerarse una “certeza” puesto que no es un “augur”. Eso sí, el presidente, ha dicho que espera que no haya ni “ola ni olita”.