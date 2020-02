Ramiro Domínguez: «A día de hoy no hay ninguna batalla interna en Ciudadanos Aragón»

–La próxima gran cita para Ciudadanos llega con el congreso de marzo, ¿cómo se afronta desde Aragón?

– Con muchísima ilusión, la verdad es que es un congreso vital para el partido, donde todos los afiliados, todos, pueden presentar las enmiendas que estimen convenientes a estrategia y estatutos.

–¿Personalmente tiene alguna duda de que Inés Arrimadas será elegida como líder?

–Nunca puedes poner toda la carne en el asador, pero a mí me gustaría. Es una persona inteligente, ha demostrado sobradamente su capacidad y puede ser la primera presidenta del Gobierno de España.

–Arrimadas dijo que no quería baronías pero sí más representación territorial, ¿usted qué opina?

–Yo no veo mal que se cuente con los comités autonómicos, pero para que el partido funcione a nivel nacional de una manera fuerte se necesita que estas baronías no existan. La baronía es el comité autonómico, con secretarios y cargos institucionales.

–¿No es contradictorio no querer baronías pero presionar a las del PSOE contra Pedro Sánchez?

–No lo veo contradictorio. Esos barones, como Page o Lambán, han dicho varias veces que no les gustan determinados argumentos de Pedro Sánchez de cara al nacionalismo. Pero a la hora de la verdad se echan atrás.

–¿Se sabe cuántos inscritos hay para ser compromisario?

–Cualquiera se puede presentar, pero no estamos en ese momento, hay plazo hasta el 18 de marzo. Por el momento se están redactando los reglamentos de estatutos y estrategia. En ellos se da más poder al afiliado en decisiones que antes tomaban los cargos y aparece la figura del portavoz coordinador, como referencia del partido en la comunidad autónoma. Referencia, no barón.

–¿Eso es para dejar más claro el liderazgo, está difuso?

–No es que esté difuso, en Aragón está claro. Pero es un liderazgo relativo, porque el último estamento es el comité autonómico.

–El liderazgo que cita, el de Daniel Pérez Calvo, se ha puesto en cuestión con el informe interno remitido a Madrid sobre sus nombramientos de personas de confianza. ¿Es cierto, como dijo, que no había dirección del partido a la que informar?

–Había una dirección provisional. Pro-vi-sio-nal (remarca). Pero no estaba realmente ejecutada, podía tomar decisiones sin problema.

–¿Usted propuso los cargos?

–No son cargos, son representantes en consejos de administración. Miramos la gente que había estado trabajando en el partido y yo estuve en esa elección, no firmé porque no era de la dirección. La inmensa mayoría son decisiones de las Cortes, porque es una cesión a la oposición, para nada son cargos a dedo.

–¿No hubiera sido mejor repartir más los nombramientos para evitar la polémica? ¿O es que nadie cumplía los requisitos?

–Si es que no es cuestión de requisitos, son gente que estaba trabajando en el partido y tienen un bagaje. Lo más lógico es que cojas una persona que ya sabe de un tema. ¿Cómo voy a poner a alguien en Sarga que no tenga ni idea de gestión forestal? Ha sido completamente legal, nos pidieron información y la dimos.

–¿Y si es todo tan legal y transparente, cómo es que llega a Ética a Madrid, es que el informe daba lugar a confusión?

–No, lo piden las agrupaciones y lo debatimos, y ellos consideran que no ha habido suficiente transparencia y deciden, en la territorial, llevarlo al comité de ética.

–¿Entonces cree que no quedará en nada?

–Creo que no. Puedo echarme la culpa de que no se hayan sentido informados, pero también digo que yo he ido a las agrupaciones, con documentos.

–¿Cree que hay un movimiento en Ciudadanos Aragón para derrocar a Daniel Pérez Calvo?

–No, no creo que lo haya. En Ciudadanos Aragón no hay, a día de hoy, ninguna batalla interna. Se dice que estoy contra él, cuando lo busco yo, y es una persona avalada por la dirección nacional.

–Estuvo muy vehemente contra la «extrema izquierda» en el último pleno, ¿es estrategia o un pronto?

–Es que en el Parlamento aragonés veo una izquierda muy izquierda, que es el PSOE y dos aún más, Podemos y CHA. Lo que no veo es un centro izquierda moderado, y siempre están con lo mismo. «Es que apoyáis a la extrema derecha». Vamos a ver, IU ha apoyado los presupuestos, y allí está el Partido Comunista.

–Es decir, ¿usted ve a Ciudadanos de centro?

–Sí, y cada vez más.

–Así que se podría dar una alianza con el PSOE...

–Tal y como está a día de hoy es muy, muy, muy complicado. Lambán está muy a gusto con sus socios. Descartar no descarto nada, porque viene un congreso en el que el partido está diciendo «Más centro».

–¿Y del PSOE nacional, qué opina?

–Buff, qué cuadrilla. Qué desastre de Gobierno.

–¿Y como turolense, qué opina de la irrupción de Teruel Existe?

–Era previsible, y algo habrán hecho bien para ser primera fuerza. Pero yo llevo trabajando a muerte por Teruel cinco años, tanto o más que ellos. Y siguen pensando que son una plataforma, cuando son un partido. Apoyar a este Gobierno, con toda la morralla de España, me ha parecido mal porque es un partido transversal. Pero el señor Guitarte viene de CHA, (Franscisco) Polo de Izquierda Unida, otro del PSOE... En Teruel nos conocemos todos.