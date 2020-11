Ramón Celma asume la presidencia del PP de Zaragoza arropado por Pablo Casado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha arropado esta mañana en Zaragoza al nuevo presidente electo del PP en Zaragoza, Ramón Celma.

Celma ha sido proclamado este sábado como nuevo presidente del PP de Zaragoza, con el 94,95% de los votos, y releva así a Javier Campoy, con el reto de "estar al lado de la gente" y "luchar por aquellos que no ven un futuro".

El nuevo presidente electo es portavoz del PP de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Las Cortes de Aragón y ocupa la vicepresidencia de Comunicación del PP Aragón.

Entiende la política como servicio a las personas, por lo que "la sede del PP va a estar abierta a todos, no solo físicamente sino a las ideas", como ha señalado en su discurso de bienvenida al decimoséptimo Congreso Extraordinario del PP de Zaragoza, que ha clausurado el líder nacional del partido, Pablo Casado.

En el acto, Celma ha estado respaldado por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado; el líder en Aragón, Luis María Beamonte, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

"Nuestro partido siempre está al lado de nuestra gente, cuando gobierna y deja de gobernar, y a veces les toca arreglar los desperfectos de otros", ha señalado en su discurso, en el que ha remarcado que la gente les necesita más que nunca.

En el contexto de crisis provocada por el coronavirus, ha vaticinado que será a su partido al que "le toque arreglar esta situación", por lo que ha llamado a "estar preparados".

"No podemos conformarnos ante la gestión de unos dirigentes que no hacen nada para evitar la grave situación de las familias, al ver cómo el tejido de autónomos y pymes se va destruyendo cada día, no podemos callarnos ante tantas personas que se van al paro", ha aseverado.

En este sentido, ha expresado su compromiso por luchar por los hosteleros, por los comerciantes, los padres que quieren elegir a qué colegio llevar a su hijo o para que los ganaderos reciban una justa PAC. En definitiva, "con aquellos que no ven un futuro porque les hacen la vida cada vez más difícil".

Celma propondrá al Comité Ejecutivo el nombramiento de Francisco Artajona como secretario general y a Mari Carmen Lázaro como vicesecretaria general de Organización.

CASADO RESPALDA A CELMA Y DESTACA LA LABOR DE AZCÓN

Por su parte, Casado ha destacado de Celma que es "una gran persona, un gran político, con gran vocación por su gente, lo que le va a hacer realizar un gran papel". "Que esa ilusión y coraje que tenías como presidente de Nuevas Generaciones lo lleves ahora a representar a tantos concejales y compañeros del territorio".

El presidente del PP ha puesto en valor también la labor de Jorge Azcon, no sólo como alcalde de Zaragoza sino como líder de la llamada "Revuelta de los alcaldes", que consiguió "tumbar" un decreto ley que era "injusto". Además, ha anunciado que Azcon pedirá en la Femp que los ayuntamientos reciban un mayor porcentaje de los fondos europeos.

En referencia a la política nacional, el líder de los populares ha vuelto a criticar la negociación del Gobierno de Sánchez e Iglesias con Bildu para la aprobación de los presupuestos. El "apoyo más inconfesable", ha señalado Casado. "Le pediría al Gobierno que escuchara a Borja Giménez cómo asesinaron por la espalda a su padre, y que le expliquen por qué se puede pactar con un partido que esto no lo condena".