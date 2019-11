La RAPA se encierra mañana en la FABZ para exigir "diálogo" con el ICA

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha decidido iniciar mañana un encierro para protestar por el Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA). Por el cobro en Zaragoza que se inició ya en el 2017, y por el «silencio» con el que aseguran que les está respondiendo el Gobierno de Aragón, tanto el presidente Javier Lambán como el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, a los que llevan «varios meses» esperando a que les atiendan su solicitud de reunirse para buscar una solución definitiva al impuesto autonómico. Exigen "diálogo".

El acto de protesta supondrá, a priori, que «unas diez o doce personas» permanezcan en el interior de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que forma parte de la red y que les ha ofrecido este espacio como punto de encuentro de entidades vecinales que es. «El tiempo nos ha dado la razón porque no se arregla nada, siguen cobrando los recibos y todo va para adelante», ha explicado a este diario este lunes Maribel Martínez, miembro de la RAPA. Por la «falta de diálogo», anuncian en las redes, se produce este encierro que, ha afirmado, se prolongará «hasta el día 1 de diciembre, fecha en la que está prevista una manifestación contra el cobro del ICA».

«Olona no nos ha contestado y seguimos con nuestra campaña. Dijimos que si no había un acercamiento una reunión, nos encerraríamos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora», ha apuntado Martínez, Será a partir de las 17.30 horas de mañana, en un momento en el que, además, en el Gobierno de Aragón se está trabajando en la reforma de este impuesto. Formaba parte de los acuerdos alcanzados con Podemos Aragón para que entrara a formar parte del Ejecutivo cuatripartito, pero la RAPA defiende la «derogación del ICA» o, en su defecto, de uno de los dos cobros que actualmente se aplican «por el mismo concepto» en la capital, el impuesto autonómico y la tarifa del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Ecociudad. Y que el tributo o tasa resultante «no sea la suma de los dos» sino un recibo «más justo para el ciudadano».

En este sentido, se podría entender que la línea a seguir por la RAPA se desmarca de la emprendida por Podemos en el edificio Pignatelli para la reforma del tributo. «Tenemos nuestra propia línea y esta no va a estar al albur de los partidos políticos», ha respondido Martínez, quien ha subrayado que hay «más sintonía con unos que con otros» a la hora de plantear este recibo para los zaragozanos. Y admitió que la formación morada también estará sufriendo «presiones» dentro del Ejecutivo.

«El día 14 del presente mes se solicitó formalmente, mediante entrada por registro oficial, una entrevista con el consejero de Medio Ambiente, Javier Olona, sin que a la fecha se haya tenido la más mínima respuesta», ha explicado la RAPA, un «nuevo desprecio» que esperan que con este encierro se reoriente hacia un acuerdo «eficaz sobre una financiación justa, razonable y sostenible del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración».