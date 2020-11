La RAPA muestra su "profunda decepción" porque la reforma del ICA "no aporta nada"

"ICA o IMAR, el mismo perro con distinto collar" es solo uno de los lemas que podía leerse en las pancartas de los miembros de la Red de Agua Pública de Aragón, que se han manifestado esta mañana a las puertas de la consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza, para mostrar su rechazo frente al proyecto del nuevo impuesto propuesto por el Ejecutivo autonómico. Un refrán popular que resume el sentir de la RAPA, la organización que lleva años luchando por que se elimine el Impuesto de Contaminación de las Aguas, y que ve claramente insuficiente la reforma acometida por el Gobierno cuatripartito liderado por Javier Lambán (PSOE, PAR, Podemos y CHA).

"El nuevo impuesto no atiende a las demandas de RAPA de no pagar los sobrecostes de las decisiones erróneas en las obras de depuración de las aguas", señaló Enrique Gracia, presidente de la red. Para ellos, "la reducción del 9% de la cuota fija es irrelevante, pasando de 61 euros al año a 55 euros, y el IMAR seguirá siendo el impuesto de saneamiento con la cuota fija más alta de España, el doble de la media nacional", ha proseguido Gracia.

El otro ámbito en el que el IMAR (Impuesto sobre las Aguas Residuales de Aragón) aporta novedades sobre el ICA es en la tarifa progresiva en función del consumo. Tampoco este punto convence a la RAPA. "La rebaja global del 23% es mentira", ha afirmado taxativamente Gracia, que ha insistido en que "hemos hecho los cálculos y solo se cumplen esa rebaja para los hogares unifamiliares". "En el 83% de los hogares, la rebaja es irrelevante o nula", ha explicado.

Por todo ello, desde la RAPA consideran que con el nuevo impuesto "se pretende consolidar el sistema fiscal de aguas residuales más caro de España". Además, denuncian que "pese a las reiteradas peticiones de entrevistas", todavía no han podido debatir sobre las nuevas condiciones del impuesto con el Gobierno de Aragón. "Ni siquiera conocemos todavía a la nueva directora del Instituto Aragonés del Agua", ha asegurado Gracia.

José Ángel Oliván, portavoz de la plataforma, ha incidido en la idea de que "el proyecto de ley no aporta nada nuevo" y ha puesto sobre la mesa una alternativa. "Proponemos la descentralización de la gestión, que sea un impuesto complementario, pequeño, cuya gestión vuelva a los ayuntamientos", ha señalado.

Además, ha insistido en que "como la postura del Gobierno de Aragón frente al impuesto no aporta ninguna novedad, nosotros le pedimos a la gente que siga actuando como hasta ahora: quien lo pagaba, que lo siga haciendo, quien no, que no lo haga, quien lo lleve a los tribunales, que siga... Nada ha cambiado", ha destacado Oliván.

Entre el medio centenar de personas que se han manifestado frente a la consejería, se encontraban el exalcalde de Zaragoza y concejal de ZeC, Pedro Santisteve, y el también concejal de ZeC, Alberto Cubero. Aunque en esta ocasión no ha habido representantes de Podemos.

Precisamente, la formación morada venía sosteniendo en sus reivindicaciones la derogación del ICA, y por eso la reforma de este impuesto se incluyó en el pacto de Gobierno. Y aunque los representantes de la RAPA han evitado mencionar expresamente a Podemos, su presidente ha afirmado: "Nos sentimos profundamente decepcionados porque este Gobierno se constituyó en base a unos acuerdos en los que expresamente se recogía la inmediata supresión del ICA y su sustitución por un sistema de financiación equilibrado y justo. Desde luego esta propuesta no responde para nada a eso. A partir de ahí, hay una posición de Gobierno que es la que se ha transmitido a través de los medios de comunicación y nosotros estamos frontalmente frente a esa posición que nos parece absolutamente inaceptable".