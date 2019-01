Ratifican la sanción a Echenique por contratación irregular de un asistente

De verdad esperáis que dimita? Hace mucho que no creo en los milagros. Este hombre, antes de ser podemita, estuvo en ciudadanos , ser de ciudadanos no es delito, por lo visto no le harían ni caso y se paso a podemos (un cambio como de la noche al dia) y aquí lo tenemos, secretario de organización y presunto culpable de no declarar a su asistente. No dimitirá, no esperéis milagros de echenique ni del famoso espinar ni de iglesias y su casa. Vinieron a regenerar y acaban manchando