Reabre el salón del trono del palacio episcopal con el retrato del arzobispo

Desde Hernando de Aragón a Vicente Jiménez Zamora, son más de 42 los prelados inmortalizados en el salón del trono, una de las dependencias más regias del palacio arzobispal que, tras seis meses cerrada al público, se reabre con un nuevo inquilino en la galería: el retrato del actual arzobispo de Zaragoza, pintado por la monja cisterciense Isabel Guerra.

La sala ha estado cerrada seis meses por unos problemas estructurales que provocaron grietas y desprendimientos en la cornisa que lo circunda. Y aprovechando las obras, que obligaron a descolgar y trasladar todos los retratos episcopales, se ha reorganizado el espacio para dar cabida al actual --¿es sinónimo de que el Papa ha decidido su relevo inminente?-- y a otros cuantos sucesores más.

«Un retrato es un homenaje al retratado y un testimonio de lo que ha hecho en la institución como pastor, guía y padre. Y esto he querido representar: serenidad, firmeza, saber que lo que quiere es justo y recto... y la sonrisa. No se la he podido quitar», explicó la monja pintora.

El retrato del prelado lucirá junto al de Manuel Ureña --único que no está vestido con los atributos episcopales, sino de traje negro y camisa con clergyman-- y el de Elías Yanes, ambos también obra de Isabel Guerra.

«Es una obra hecha con primor y profesionalidad por sor Isabel, que es el arte y es arte», respondió el retratado, quién figurará vestido con sotana, fajín y solideo rojo, la cruz pectoral y el anillo pastoral, con las manos cruzadas y sobre un fondo azulado.

La reparación de la sala también ha rescatado para la galería de retratos, entre los que hay obras de Goya, Luzán, Berdejo y Gárate, un Cristo crucificado copia del de Velázquez, que aunque presidió el salón en el siglo XIX había sido relegado a los almacenes del museo Alma Mater.