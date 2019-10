El Real Zaragoza pagará "íntegra" la reforma de La Romareda pero en 75 años

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza han firmado esta mañana un convenio de colaboración para acometer la reforma de La Romareda en la que, en resumen, el club de fútbol se compromete a costear "íntegramente" lo que cueste pero en un "pago diferido" a 75 años que será el tiempo por el que se le cederá el uso y la explotación de unas instalaciones que son 100% municipales. Un compromiso entre el alcalde Jorge Azcón, acompañado por su responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, y el presidente de la entidad blanquilla, Christian Lapetra, que básicamente les exime de un desembolso inicial que tendrá que llegar de las aportaciones de otras instituciones o empresas privadas.

En la presentación de este convenio, el Gobierno PP-Cs ha hecho continuas alusiones a la principal ayuda pública que esperan, el Gobierno de Aragón que preside Javier Lambán, que minutos después ha declarado en el edificio Pignatelli, antes de su reunión con organizaciones agrarias, que "nadie espere excesivas alegrías" de la DGA en cuanto a dinero a aportar. Además de insistirle a Azcón que antes de emitir un juicio de valor debería presentar un proyecto, una estimación de la inversión a acometer... Es decir, algo serio para empezar a hablar o hacerse fotos o firmar convenios como el de hoy en el que la DGA no ha estado invitado. "Yo estoy en las firmas que tengo que estar", zanjó el socialista.

Respecto al contenido del convenio suscrito en el consistorio, sí llega con algunas novedades. El consistorio se encargará, explicó Serrano, de la redacción del anteproyecto que evaluará el coste final del proyecto, además de preparar toda la planificación urbanística en un suelo que, obligatoriamente, deberá ser de más metros cuadrados que ahora, a costa de las antiguas instalaciones de la Gerencia de Urbanismo y del edificio El Cuboi, pegado a la plaza Eduardo Ibarra. Pero añadió que este no se elaborará hasta que no tengan constancia de cuántos socios, públicos y privados, se incorporan a esta necesaria inversión. ¿Y se marcan un plazo para definirlo? No, respondió el concejal de Cs, que volvía a estar en una foto junto a Azcón en la que no estaba la vicealcaldesa, Sara Fernández, líder de la formación naranja en el consistorio.

La otra gran novedad, y más importante, es que el Real Zaragoza por fin se compromete por escrito a abonar un canon anual por el uso de una instalación 100% municipal. Serrano admitió que no está pagando nada, aunque es algo por todos conocido, pero que lo empezará a hacer "con el inicio de las obras", aunque en el convenio no se recoge cuánto abonará a la ciudad por hacerlo. Lo que sí se especifica es que será un pago distinto al que hará para amortizar, durante 75 años, ese pago diferido por las obras que otros financien por adelantado.