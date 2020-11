Recetas llenas de dignidad

Dormir en la calle es una situación en la que nadie quiere verse y en la que apenas uno nunca se imagina. Pero después de quedarse sin trabajo y agotar sus ahorros, Marifé, una zaragozana de 60 años, no pudo seguir pagando el alquiler de su piso. Se vio sin nada. «Toqué fondo. Es una situación en la que nunca te imaginas estar», cuenta ahora. Tras buscar por internet, encontró el Albergue de Zaragoza, un recurso que no sabía que existía y al que acudió sin preguntárselo dos veces «por puro instinto de supervivencia». Meses después, ha conseguido salir de esta situación. Ahora, imparte cursos de cocina en el Albergue, a los que un día fueron sus compañeros.

Marifé entró en este centro para personas sin hogar en febrero, y debido a la pandemia tuvo que permanecer confinada durante casi tres meses. Allí convivía con otras casi 80 personas, de las cuales casi todos eran hombres. «Ha sido la primera vez que he tenido que recurrir a algo así, y estoy luchando para que sea la última», dice con seguridad. El día a día, rememora, se le hizo llevadero, «dentro de lo que cabe», claro. Una de sus tareas fue el ensobrado de las mascarillas que el Ayuntamiento de Zaragoza envió a las casas de los vecinos mayores de 65 años. «Queríamos hacer cosas para que el tiempo pasa más rápido», explica.

Cuando pudo salir, en el centro de día de San Blas, donde también colabora, le ofrecieron una habitación, donde sigue viviendo. En aquel momento, el consistorio le ofreció participar en unos cursos como profesora para los participantes de un programa de inserción social municipal: el plan de primera oportunidad. «Yo he sido cocinera, así que doy cursos de cocina. Les enseño a preparar menús que cuesten menos de 4 euros, que no es fácil, no te creas», cuenta. La mayoría de sus alumnos no cobran más de 400 euros y es importante, dice Marifé, no solo que aprendan a cocinar, sino que se lo puedan permitir. «El otro día hicimos estofado de lentejas y albóndigas al curry», recuerda orgullosa.

Las personas que participan en estos talleres forman parte del mencionado plan de inserción. Son gente que han pasado por el Albergue y que los trabajadores sociales consideran que, por su situación y comportamiento, pueden integrarse rápido en la sociedad. Se les ofrece entonces una vivienda, formación y la compañía de trabajadores sociales para que puedan recorrer el mismo camino que Marifé ya ha transitado.

El plan está dotado con un total de 28 viviendas tuteladas en las cuales pueden vivir hasta 67 personas. De esos casi 30 pisos, ocho se han añadido recientemente, con la activación del plan de emergencia por el frío para personas sin hogar. Estas plazas, eso sí, permanecerán en el tiempo y no se cerrarán cuando acabe el invierno. «La estabilidad es importantísima. Nuestro objetivo es ofrecer cobertura y alojamiento, sino un camino real de inserción», explica a este respecto el concejal de Acción Social, Ángel Lorén.

De su paso por el Albergue Marifé recuerda el impacto que le produjo la primera vez que estuvo en el patio con el resto de residentes. «Choca mucho, pero conocí historias que me guardo para siempre», asegura la mujer. Ahora, colabora con diferentes entidades para conseguir que todo el mundo pueda luchar por nuevas oportunidades. «Quedarse en la calle no te convierte en un apestado. Hay que luchar porque todo el mundo sea considerada una persona con dignidad», sentencia mientras repasa el próximo menú que preparará a sus alumnos.