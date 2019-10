Rechazada la recusación de las forenses que pedía Rodrigo Lanza

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha rechazado la recusación de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que había solicitado Rodrigo Lanza, procesado por el conocido como crimen de los tirantes en el que murió de una paliza Víctor Laínez, en diciembre del 2018.

El abogado de la defensa, Endika Zulueta, pedía un nuevo informe psicológico realizado por forenses de otra comunidad autónoma que no fuera aragonesa porque «no están contaminados por la repercusión mediática de este asunto». Asimismo, criticaba el peritaje «hostil e inquisitivo» realizado por una de las especialistas, Cristina Andreu, a la que acusaba de parcialidad ideológica, a partir de varios mensajes en Twitter en los que compartía noticias del caso publicadas en los periódicos.

El magistrado presidente del tribunal de jurado, José Ruiz Ramo, rechazó todos estos argumentos en un auto al que tuvo acceso este diario. En dicho escrito, este juez señala que una vez que se presenten los diferentes informes periciales, la defensa de Lanza podrá someter a contradicción sus conclusiones en el acto del juicio e incluso poner de manifiesto ante el jurado la denunciada parcialidad.

Afirma que «desde luego y en este momento procesal no se aprecia que las personas recusadas pudieran tener un interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante». «Para que unos funcionarios públicos pertenecientes al IMLA puedan ser apartados del conocimiento de un asunto concreto que legalmente les corresponde es preciso que existan dudas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que los funcionarios actuantes no son ajenos a la causa o permitan temer por el juicio», destaca.

Sobre los comentarios en redes sociales y un artículo de opinión, el magistrado afirma que «redifundir mensajes con el caso o escribir comentarios con componente político ha de recordarse que la Constitución no prohíbe a los funcionarios del IMLA pertenecer a sindicatos o partidos políticos, por lo que no se delimita un espacio que pueda comprometer su apariencia de independencia e imparcialidad». «Solo debería ser recusada si su afinidad ideológica tiene como interés obtener una sentencia favorable a sus opiniones políticas, lo cual me parece insuficiente para la recusación», concluye el magistrado.

Tras rechazar este recurso y elegirse ayer los miembros del jurado popular, todo apunta a que el juicio por este asunto comience el día 4 de noviembre.