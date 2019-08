Rechazo vecinal a que Interpeñas instale su carpa en los pinares

Interpeñas sigue sin saber si tendrá un espacio propio en los próximos Pilares. Todo apunta a que no, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza no autorizará la instalación de la carpa solicitada junto a la Torre del Agua y, ante esta negativa, una vez más se mira al Parque de Atracciones como posible escenario para que los peñistas tengan su particular lugar de reunión y celebración. A la espera de saber si este año se trasladarán hasta los pinares de Venecia, los vecinos de Torrero-La Paz ya han mostrado su rechazo.

Desde las asociaciones de vecinos de Torrero-Venecia y La Paz y el colectivo Cultural Cantero de Torrero expresaron su «más enérgica protesta» ante la posibilidad de que Interpeñas se traslade al parque temático.

A su juicio, desde la federación de peñas realizan propuestas para ubicar su carpa «sin tener en cuenta nada más que sus propios intereses festivos», obviando los peligros que entraña ubicarla en un lugar como los pinares, en plena naturaleza, señalaron las entidades. «Se trata de un espacio muy delicado que necesita mucha protección», explicaron, por lo que no ven conveniente que se traslade hasta la zona un recinto con capacidad para 10.000 personas.

«El ambiente festivo está ligado muy a menudo con el alcohol y esto debilita el tono de atención con respecto al pinar, tanto en la suciedad que puede acumularse como en el grave riesgo de incendio del espacio» que, aseguraron, padece un déficit de agua crónico, por lo que la sequedad entraña gran posibilidad de fuegos. Los accesos al recinto ferial son limitados, destacan desde las asociaciones vecinales y culturales.

Explicaron «que el bus urbano es insuficiente para atender a tanta gente por lo que el vehículo privado». En este sentido, el ayuntamiento reforzaría las líneas de bus, como ya hace con motivo de la celebración de la Oktoberfest en el interior del parque y con el objetivo de facilitar su acceso y evitar que se utilice el coche.

Por ahora se desconoce si finalmente los peñistas podrán instalar su recinto de fiestas junto al Parque de Atracciones. El año pasado fue uno de los espacios que propusieron al consistorio, aunque fue descartado incluso por el propio recinto por la falta de tiempo y las dificultades para cumplir con la normativa, al tratarse de una zona de pinares.

Este año habían solicitado, como ya hicieron los pasados pilares, ubicarse a los pies de la Torre del Agua. La responsable de Cultura, Sara Fernández, ya anunció que había pocas posibilidades de que se autorizase por cuestiones jurídicas y técnicas y porque proponen instalar una barra y el ayuntamiento no cederá suelo público mientras haya una actividad que permita a Interpeñas lucrarse. Así que, otro año más, se repite la misma historia y la misma incertidumbre.