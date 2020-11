Recibir más de lo que se da

«Es verdad que acoger menores recompensa, los chicos que tienes te ofrecen más de lo que les das», asegura Jesús Gil, padre de acogida en dos ocasiones. Y es que Jesús forma una familia monoparental y anima a todo el mundo a que se atrevan a dar el paso de acoger a estos menores que tienen que vivir temporalmente en centros residenciales. El Gobierno de Aragón presentó el pasado lunes la campaña de acogimientos familiares con la que esperan conseguir que haya más menores en casas de acogida que en los centros residenciales.

En total, en la comunidad hay actualmente 89 familias. Jesús Gil y Begoña García, también miembro de un núcleo familiar de acogida, forman parte de dos de ellas. Gil explica que, cuando acoges a un niño, «le ofreces tu casa, una vida más normalizada, les estas dando tu familia, tus amigos. Pero ellos te lo dan todo porque a veces no tienen de nada, su cariño, su forma de ver las cosas». Begoña García expresa lo inmensamente feliz que hace poder adoptar temporalmente a un menor en esas condiciones: «Al acoger a un niño te llenan muchas emociones, se siente una emoción grandísima porque viene un nuevo miembro, con una mochila que hay que equilibrar y desde el principio cargarle las pilas».

Jesús lleva desde el año 2017 con un acogimiento de larga duración, temporal. Tuvo un niño durante un año y otra niña otro año. Y la razón que le impulsó a iniciar esta voluntariosa actividad, la marcas unos intereses totalmente desinteresados: «Al final es ayuda, si la tienes y la puedes ofrecer adelante. Es un acto de generosidad».

Begoña, por otro lado, se encontró de casualidad con la oportunidad de acoger a menores en su casa y eso le cambió la vida: «Empezamos por una campaña de Cruz Roja. Mi hija fue a la Feria de Muestras a colaborar con la asociación y trajo a casa un folleto de información. Y desde entonces…», explica García.

Además, añade también que tiene una hija con discapacidad intelectual y le gusta que tenga compañía en el hogar: «Tengo una hija con discapacidad intelectual, y como vivo en una zona residencial quería que ella estuviera más acompañada con un niño equilibrado mentalmente y que pudiera hacer amigos».

Miedos

Cuando alguien se enfrenta a algo totalmente nuevo el miedo puede aparecer. Estos niños, que temporalmente no están con sus padres, sufren al principio porque se trata de una situación totalmente nueva para ellos: «Cuando llegan existe el miedo a no adaptarse, estás a ver si el pobre va aparcando su mochila. Pero los menores son supervivientes en este sentido, y cuando les pones unas normas y les das el cariño, se adaptan perfectamente», explica García.

Pero esos miedos también aparecen en las familias que los acogen cuando llega el momento de despedirse del pequeño: «La separación es uno de los momentos más difíciles. Una familia de estas características tiene que tener muy claro que el niño en un momento se va a ir. Un técnico lo lleva y ayuda psicológicamente cuando llega el momento se prepara a los niños para salir», describe Jesús Gil. Además, puede que en el futuro no vuelvas a ver a alguien a quien has visto crecer: «Puedes tener la suerte de tener contacto, pero se nota cuando no están», apostilla Gil.