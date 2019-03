Redes, despoblación y 'fake news', protagonistas del Congreso de Periodismo

El Congreso de Periodismo Digital de Huesca cumple veinte años pleno de salud. Un total de 39 profesionales españoles y americanos (20 de ellas son mujeres), con un especial interés en Latinoamérica, son estos días los encargados de mostrar la nueva realidad del periodismo. En la inauguración oficial de las jornadas participaron ayer Luis Felipe, alcalde de Huesca, la consejera de Ciudadanía y Derechos ociales, María Victoria Broto, y, obviamente, el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares, quien una vez más defendió el periodismo "digno, libre y con compromiso social”. Broto y Trasobares entregaron el premio José Manuel Porquet a las periodistas de Verne Mari Luz Peinado y Lucía González. También se rindió un minuto de silencio al fallecido José Cervera, asiduo al congreso, y un vídeo en honor José Manuel Porquet, comunicador oscense que da nombre al galardón.

La directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, fue junto al comunicador colombiano Juan Carlos Iragorri uno de los platos fuerte de la jornada. Gallego, ante la pregunta de si va a desaparecer el papel o no, optó por una respuesta optimista: “No creo que el periodismo en papel vaya a desaparecer, lo que sí se convertirá en un producto de lujo”. De igual modo, aseguró que el futuro en lo digital es sinónimo de cobrar por los contenidos, algo que ya se está replanteando su propio medio: “Los lectores no son idiotas. Los contenidos de pago que tengamos deberán incentivar su pago”.

Distintos expertos recalcaron en la jornada de ayer que las redes sociales van más allá que Twitter o Facebook. Los medios de comunicación deben detenerse en los diversos canales de mensajería. Así, Macarena Barios, de la plataforma Dogtrack, sentenció: “Plataformas como WhatsApp tendrían que estar en los medios, porque permite eliminar los bulos o fake news”.

Por otro lado, la mesa de periodismo y despoblación se convirtió en una de las más importantes del día. Cabe destacar que Huesca y su provincia pertenecen a esa España interior, esa España vacía o vaciada. De esta forma, tres periodistas contaron su experiencia con el mundo rural. El ya mencionado Iragorri aseguró no estar loco por vivir en una aldea de Soria (La Cuenca): “Yo soy una persona que trabaja en Washington o Bogotá, pero duerme en Soria". Asimismo, Elena Puértolas, del Diario del Altoaragón, señaló que hay que cambiar el enfoque y mostrar esta situación desde los nuevos proyectos que se están dando en el medio rural. Finalmente, Agustina Sangüesa, perteneciente a la Red de Periodistas Rurales, plataforma creada por el oscense Manuel Campo Vidal, sentenció que “ha habido una ceguera política, simplemente porque los pueblos no daban votos”.

EL COMBATE DE LAS FAKE NEWS

“No nos podemos rendir ante las fake news. Desinformación es una palabra que lleva información”, así de contundente comenzó su conversación la conocida periodista de La Sexta Ana Pastor que junto a su colega de eldiario.es Ignacio Escolar repasó el panorama no solo periodístico, sino también político. Además de su faceta televisiva, Pastor posee una productora, Newtral, encargada del factchecking o verificación de noticias, provenientes de las redes sociales.

Otro de los puntos que trataron fueron la mentira política y cómo ambas profesiones, periodismo y política, a su juicio, no son nada compatibles. Escolar lo tuvo ayer claro:"Es un oficio que respeto muchísimo, pero en nuestro caso no hay marcha atrás. Tú no puedes volver a ser periodista, si te conviertes en político", dijo. Pero no solo las próximas elecciones estuvieron presentes durante su charla, el feminismo también fue partícipe. Un movimiento que, como apuntó la propia Pastor, debe existir "hacia fuera y hacia dentro" y "si consideras que la igualdad entre hombres y mujeres es ser feminazi, soy como Gabilondo, soy feminazi", concluyó.

ESTE VIERNES EN HUESCA

Este viernes se llevará a cabo la segunda y última jornada de este XX Congreso de Periodismo Digital, concluyendo con la conversación a las 13.15 horas entre los directores de El Plural y La Razón, Angélica Rubio y Francisco Marhuenda. El día comenzará a las 09.00 horas con El Rasgo. Expresiones de Periodismo involutario, seguida de una conferencia sobre periodismo viajero que pronunciará el chileno Juan Pablo Meneses, periodista, escritor y fundador de periodismo portátil.

Asimismo, también está programada una mesa redonda a las 10.00 horas sobre Tráfico vs. Audiencia y una ponencia sobre El periodista con y para la audiencia con María Sánchez Díez (The Washington Post) formarán parte de esta cita sobre la comunicación digital. Sin olvidar la presencia del periodismo latinoamericano en Estados Unidos, un diálogo moderado por Alberto B.Mendoza, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, en el que Nancy San Martín (Nuevo Herald) y Selymar Colón (Univision Communications) debatirán sobre la situación de la prensa latina bajo el mandato de Donald Trump y la aparición de las fake news, entre otras cuestiones.