La reforma integral de la calle Santiago Lapuente en el barrio Jesús sale a licitación

Igual que en los anuncios de coches vemos las carreteras vacías, para anunciar una vía presuntamente "peatonal" no vemos en el dibujo ni una bici, ni un coche, ni un patinete....Pero el caso es que los habrá, y los peatones, que haremos de pivotes de calmado de tráfico para los coches (resulta engorroso atropellar a un peatón) y así las bicis y patinetes podrán correr jugando a esquivarnos, ya caminemos por el centro, ya salgamos de un portal, no dejarán que paseemos ni estemos tranquilos ni seguros. Los peatones JAMÁS deben compartir su espacio con NINGÚN tipo de vehículo, debemos tener aceras o espacios EXCLUSIVOS y bien protegidos y diferenciados de los destinados a los vehículos, todo lo demás es cháchara demagógica para imitar una moda estúpida (las plataformas únicas) y una ESTAFA para los peatones. No se dejen.