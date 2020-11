Refuerzo sin efecto

Desde que la segunda y la tercera ola de coronavirus hicieran añicos la nueva normalidad, el asunto de cómo contener los aforos en el transporte público ha sido una de las grandes preocupaciones en Zaragoza y en las grandes ciudades de España. Tanto para los usuarios, que protestan subiendo imágenes a las redes sociales mostrando buses y tranvías repletos de gente, como para las autoridades, que han tratado de solventar este problema con diferentes parches y medidas a lo largo de las últimas semanas. Y este martes entró en vigor la última pretendida solución del Ayuntamiento de Zaragoza: una línea de bus que recorre parte del trazado de la línea 1 del tranvía para tratar de restar viajeros en los convoyes.

Concretamente, los vehículos que sirven como refuerzo recorren un tramo que va desde la glorieta de Toulouse, en la intersección entre Vía Hispanidad y Vía ibérica, hasta la plaza Paraíso, en donde dan la vuelta para seguir su recorrido en el otro sentido.

Por la mañana, estos buses circularon entre las 7.00 y las 9.00 horas, mientras que al medio día lo hacen de 13.00 a 15.00. «No me había enterado la verdad, pero hoy no se va mal en el tranvía. Hay días que hemos ido mucho peor», comentaba un grupo de tres jóvenes que salían de la universidad y cogían el tranvía en la plaza San Francisco. «Me parece buena idea, pero hoy justo no sé si hace mucha falta», comentaba uno de ellos, llamado Jorge Sabio.

Y es que, si bien por la mañana, durante la hora punta, los convoyes circularon algo más llenos, a medio día ese problema no se daba, por lo menos en el tramo reforzado, a la hora de comer. ¿Iba entonces a reventar el autobús y por eso el tranvía circulaba tranquilo? No. Circularon vacíos la mayor parte del tiempo, por lo menos entre las 13.00 horas y las 14.00. «Es que no sabía que lo habían puesto», repetía otra mujer, Carmen, que decía trabajar en el centro. «Cojo el tranvía todos los días sobre estas horas donde el Mercado Central para volver a casa, en Valdespartera ­–proseguía la mujer–. Y la verdad, si para subir sin gente voy a tener que bajarme en Gran Vía, coger un bus, y coger el tranvía otra vez en Casablanca, pues para eso voy andando, total», reía la tal Carmen. «Prefiero los tranvías dobles esos», zanjaba.

Según el consistorio, las horas escogidas para implementar el refuerzo se deben a los periodos del día en el que más usuarios se registran según las validadoras del tranvía, cuyo aforo está limitado a 121 personas. Los tres buses de apoyo seguirán operativos hasta el 31 de diciembre.