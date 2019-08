Relojes made in Zaragoza

Cuidar y respetar el medio ambiente está a la orden del día, por eso no es de extrañar que se promuevan productos más sostenibles. Es el caso de la marca Woodenson, una empresa liderada por tres zaragozanos que diseñan relojes de madera muy especiales con los que han conseguido facturar hasta un millón de euros.

En el año 2014, Juan Luis Saldaña, Gabriel Mora y Diego Celma, después de montar una empresa de publicidad, se plantearon que por qué no buscaban un producto propio si tan bien se les daba el posicionamiento en redes y las tiendas online.

Estos tres jóvenes no se esperaban para nada lo que se les venía encima cuando antes de llegar al producto estrella, intentaron una y otra vez triunfar con diferentes propuestas de lo más «variopintas». Así describe Diego Celma a todo lo que salió de las lluvias de ideas que realizaron durante meses antes de dar en el clavo. «Chaquetas, cargadores de móvil de Pokemon Go y hasta disfraces».

Finalmente, en el año 2016 dieron con los relojes de madera que ahora son todo un éxito. «Cuando empezamos estuvimos cuatro meses que no vendimos nada, pero nosotros seguimos apostando por este proyecto y pasamos de vender 300 euros a en Navidad a vender 7.000 euros», explicó Celma.

El gran cambio se produjo cuando en su oficina, ubicada en el barrio de San José en Zaragoza, una clienta preguntó si podían grabar una frase en el reloj. Según Celma, «la personalización de los productos fue lo que cambió todo».

Expansión

Estos relojes de madera de olivo o de bambú, entre otras, tienen detalles que hacen muy característicos gracias a la posibilidad de personalizarlos al gusto con mensajes y dibujos, y así poder realizar regalos muy especiales. «Esto nos ha dado un plus», matizó Celma, estando constantemente actualizados a lo que se lleva en ese momento y a la estacionalidad. «Tenemos fechas marcadas como Navidad o el día del Padre debido a que nuestro target de comprador es sobre todo mujer de unos 35 años».

Cuando estaban en la cumbre, estos tres jóvenes quisieron ser más ambiciosos e intentaron dar con otro producto con el que pasara lo mismo que con los relojes pero, como explicaron, se dieron cuenta de que era «muy complicado dar con la tecla y que si dejábamos de darle cariño a Woodenson terminaría muriéndose». En este momento, decidieron hacerse más grandes actuando con el mismo producto pero en otro mercado, en este caso en México, donde aseguran no saber «dónde está el límite» debido a que ha conseguido en este tiempo igualarse a España.

Este nuevo mercado no ha sido suficiente para estos tres jóvenes emprendedores. Actualmente han abierto una campaña de publicidad en Colombia, Ecuador, Chile y Perú para estar presentes en esos países a través de una página web con la divisa correspondiente para facilitar los trámites, por lo que no descartan la posibilidad de incluso trasladarse ahí y gestionarlo desde cerca.

Estos aragoneses no dejan de estar a la moda e innovar a la vez así que, ¿por qué no unir dos cosas que triunfan? Esto es lo que combina su nuevo reloj, que tiene lo mejor de las características de sus productos de madera pero con el estilo de un reloj muy famoso y que no deja de estar a la vanguardia, como es el Casio. En su página web podemos ver este nuevo Cassius de madera que no ha dejado de triunfar durante sus tres meses de vida.

No han sido pocos los famosos que se han hecho eco de esta nueva moda y que los han lucido en sus redes sociales, como es el caso del exjugador del Real Zaragoza Borja Iglesias o la atleta zaragozana y subcampeona en las Olimpiadas Isabel Macías.

Paralelamente a este negocio siguen gestionando las redes sociales de las Cortes de Aragón desde que empezaron con la empresa de publicidad que finalmente los unió en este proyecto, Relevant.

En su página web también se pueden encontrar productos como lámparas, marcos, gafas de sol o anillos, entre otros productos que, a pesar de que no consiguen unas ventas importantes, tienen la misma filosofía de que todo sea hecho de madera. Respecto a los relojes, de manera sencilla se puede añadir una frase, enviar una foto para que sea serigrafiada y añadir el tamaño y la letra deseada para ese regalo tan especial.