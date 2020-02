Renfe adelantará el tren de primera hora a Madrid pero no será un AVE

Renfe adelantará la salida del primer tren de la mañana de Zaragoza a Madrid, de las 7.05 a las 6.50 horas, para ganar diez minutos en la llegada a la capital, que volvería a ser a las 8.40 horas. Una reivindicación de los empresarios aragoneses que ha sido atendida a medias, ya que el tren seguirá siendo un AV City, con menores prestaciones que el AVE convencional. No se sustituirá por uno de estos, como también reclamaban los empresarios.

El compromiso se ha sellado en una reunión mantenida este miércoles en la Cámara de Comercio de Zaragoza, con representantes del operador ferroviario, la CEOE, la propia Cámara y el Gobierno de Aragón. Según ha explicado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, la propuesta del adelanto del tren fue de la propia Renfe, por lo que no ve problema para aplicarla, a falta de lo que diga el Adif, que es el responsable de los "surcos", la disponibilidad horaria de las vías.

El secretario general de la Cámara, José Miguel Sánchez, ha reconocido que era una victoria a medias en este sentido, aunque también ha habido un compromiso de estudiar el adelanto del tren de las 21.30 horas a Zaragoza, otros 15 minutos. Ambas medidas facilitarían la asistencia y vuelta de reuniones en la capital para los empresarios de la comunidad.

EL AVLO, IGUAL

En lo que no habrá cambios, por el momento, es en el AVE de bajo coste, el Avlo, que no incrementará las dos frecuencias que inicialmente tienen parada en Zaragoza ni se plantea la parada en Calatayud o Huesca. El responsable de Renfe ha reiterado que es un producto nuevo, en estudio, y que de momento no habrá cambios en el plan inicial, a la espera de lo que depare la demanda.

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz, ha indicado también que, tras el acuerdo de investidura con Teruel Existe, habrá personal en las estaciones aragonesas para la venta de billetes, bien sea como venta directa o con ayuda para comprar tíquets en las máquinas, o la posibilidad de adquirirlas a bordo. Una solución hasta final de año, que se volverá a estudiar.

También se estudiará, como planteó Briz en una reunión con la Dirección General de Transportes en Madrid, que sea el Estado el que asuma los cuatro millones de euros que le cuesta actualmente al Gobierno de Aragón el mantenimiento de líneas férreas deficitarias. Una reivindicación que han respaldado los empresarios en la reunión de hoy, lo que Briz ha agradecido, para que la DGA deje de ser la "pagafantas" del mantenimiento de un servicio público que, consideran, no deja de ser estatal.