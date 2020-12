Un repartidor de comida asegura que el speed hallado en su mochila era para consumo propio

F. G., un repartidor de comida en bicicleta, ha asegurado esta mañana en la Audiencia de Zaragoza, donde ha sido juzgado por un posible delito de venta de droga al menudeo, que los 5,2 gramos de speed que la Policía le ocupó en mayo de este año en Valdespartera eran para su consumo personal.

"Llevaba droga para varios días de consumo", ha explicado el joven, que fue abordado por una pareja de la Policía Nacional, a las 23.15 horas del día 5 de mayo, cuando se hallaba en compañía de otra persona en la calle El Maquinista de la General. "Ya había terminado de trabajar cuando me dio el alto la Policía", ha añadido.

"Cuando vieron que bajábamos del coche, se separaron rápidamente", ha manifestado a continuación uno de los agentes que intervino. "Dentro de la mochila que llevaba había otra bolsa donde apareció la sustancia", ha precisado el policía, que ha asegurado que no vio que hubiera "un intercambio" entre el repartidor y la persona que estaba junto a él.

"Actitud nerviosa y vigilante"

"Los vimos a una hora tardía, pues era época de confinamiento, y con una actitud que nos pareció nerviosa y vigilante", ha atestiguado el otro agente, que se encargó de cachear a la otra persona. "No llevaba nada de droga encima", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que él tampoco vio "un intercambio" entre los sospechosos.

La fiscal, a la vista de la droga incautada y de su grado de pureza (0,86) ha pedido un año y medio de cárcel y 100 euros de multa. "La sustancia incautada excede de la cantidad considerada para autoconsumo", ha argumentado.

La abogada de la defensa, Carmen Sánchez Herrero, ha solicitado la absolución y se ha referido que las pruebas practicadas a su cliente tras ser detenido demuestran que era consumidor de sustancias estupefacientes "desde cuatro meses antes", a tenor del análisis de su cabello.

Sánchez Herrero ha subrayado que no hay pruebas que corroboren que F. G. se dedique al tráfico de drogas: no se realizó un registro en su casa, no se aportan antecedentes ni se ha verificado venta a terceros.