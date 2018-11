La responsable de RTVE pide disculpas a Ramón Moreno

La administradora única provisional de Radio Televisión Española (RTVE), Rosa María Mateo, pidió ayer disculpas al diputado del Partido Popular por Zaragoza Ramón Moreno, al que llamó «miserable» y «mezquino» en su comparecencia parlamentaria del pasado mes de octubre.

«Señor Moreno, en mi anterior comparecencia no respeté el orden, la cortesía ni la disciplina parlamentarios realizando dos manifestaciones respecto a su persona que lamento», sostuvo la veterana periodista al comenzar su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.

La administradora única provisional de la radiotelevisión pública rebajó el tono de la agria discusión que mantuvieron en la anterior sesión y quiso ofrecer «una explicación, que no una justificación» al diputado popular por Zaragoza.

«Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta Comisión y que merecen todos mis respetos. Por ello le pido disculpas», añadió la periodista que aceptó la propuesta del Gobierno para dirigir el ente público de comunicación.

Mateo insultó a Moreno después de que este sacara a relucir a su hijo Germán cuando le pedía que rindiera cuentas por la sociedad patrimonial de la que es apoderada, así como una serie de contratos que una de sus empresas firmó con el ente público.

Durante las intervenciones de los grupos, distintos diputados recriminaron a Moreno que no hubiera hecho referencia a las disculpas de Mateo. Después de ello, el diputado popular se refirió a las palabras de disculpas vertidas por Mateo: «Tengo una formación cristiana y admito las disculpas de todo el mundo, lo que pasa es que admito las que son de corazón, no las que son para quedar bien con la opinión pública, que es la sensación que yo he tenido aquí esta mañana», señaló.

Con la intervención de ayer, se han producido ya tres comparecencias parlamentarias de la responsable de RTVE desde que fuera elegida por las Cortes el pasado julio. Todas ellas han estado precedidas de la polémica, ante la dificulta de encontrar y pactar un responsable de consenso para dirigir este ente, acusado de parcialidad durante el Gobierno del PP.