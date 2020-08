El reto de aislar a los asintomáticos

Los pacientes de coronavirus han cambiado en esta nueva fase de la pandemia._Alrededor de la mitad de los nuevos casos positivos, son asintomáticos. En concreto, de los 2.180 casos detectados en Aragón desde el domingo pasado hasta el viernes, 1.096 no tenían síntomas, el 50,2%. Una cifra que fluctúa cada día, que en algunas jornadas se queda en el 30% y en otras llega a superar el 80%. La clave de por qué se detectan tantos pacientes de coronavirus que no tienen ningún síntoma y que, por lo tanto, se encuentran «perfectamente», es «el gran volumen de pruebas PCR que se hacen».

Así lo constata Pilar Lafuente, médico de Atención Primaria del centro de salud de Delicias Norte, uno de los que mayor incidencia de casos está detectando en las últimas semanas. «Lo normal es que los asintomáticos se detecten porque son contactos de pacientes positivos que sí presentaron síntomas», señala Lafuente. «Si no, no hay forma de detectarlos», asegura. Y ese fue uno de los problemas durante los meses de marzo y abril, cuando la limitada capacidad de diagnóstico llegaba justo --y en ocasiones ni eso-- para confirmar por PCR los casos más graves.

Pero una de las claves es que, pese a no presentar síntomas, estos pacientes «pueden contagiar de la misma manera y durante todo el periodo que dura su enfermedad». Incluso, son más peligrosos porque de no ser detectados, pueden propagar el virus de manera silenciosa. «En la época de la pandemia, sabíamos que los días críticos eran entre el 7 y el 9 desde el contagio, pero ahora mismo hay muchos casos que comienzan asintomáticos y pasan sin síntomas todo el periodo», indicó Lafuente.

La ausencia de síntomas supone, sin embargo, un reto para el sistema sanitario. Y es que los profesionales encargados del seguimiento de los casos detectan que «muchos pacientes asintomáticos no cumplen el aislamiento». Los protocolos sanitarios establecen que deben permanecer en cuarentena, al menos, diez días, cuando se les repite la prueba PCR. Si el resultado de esta es negativo, ya pueden hacer vida normal.

«La mayoría de casos cumplen el aislamiento, pero también hay muchos que encuentran excusas para salir de casa», asegura la enfermera Natalia Formento Marín, especialista en Familiar y_Comunitaria y encargada del seguimiento en el centro de salud de Delicias Norte. «Como el contacto con ellos es por teléfono móvil, no sabes a ciencia cierta si cumplen el confinamiento. Y encuentran excusas, como ir a comprar a la tienda de alimentación, para salir de casa», denuncia Lafuente. «El positivo no debe salir de casa para nada, para nada, aunque no tenga ningún síntoma», insistió.

La mayoría de los casos asintomáticos que se detectan ahora «no presentan síntomas en todo el proceso», aunque también hay algunos enfermos que tienen «un pico febril de tan solo un día al inicio del contagio», y ya no repiten ningún síntoma. «Lo más importante es que aprendamos la importancia de quedarse en casa», subrayó Lafuente.