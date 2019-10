Rifirrafe epistolar del PSOE de Zaragoza y Huesca por la FEMP

El conflicto interno entre el PSOE de Zaragoza y el de Huesca sube de tono. Aunque hace ya días que los socialistas aragoneses perdieron su representación en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ayer continuó el rifirrafe entre las provincias mediante sendas misivas. Así, la secretaria de organización del PSOE en Huesca envió ayer una carta a los alcaldes y portavoces de la provincia desmintiendo un comunicado similar emitido por el secretario provincial del PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, dirigido a alcaldes y concejales de Huesca. Unos y otros se acusan de haber perdido el representante en la FEMP.

Los altoaragoneses insisten en que su opción fue «en todo momento» la de que el actual regidor de Huesca, Luis Felipe, siguiera ejerciendo su puesto en la ejecutiva. «Ya formaba parte de la misma y además pertenece a la ciudad con más habitantes de Aragón gobernada por un alcalde socialista», escribe en su documento el PSOE oscense.

Esta versión contradice a la expuesta por Sánchez Quero según la cual fue la secretaria del área de Política Municipal, Susana Sumelzo, la que comunicó que a los socialistas aragoneses no les correspondía ningún puesto. En su carta, dirigida a los alcaldes y portavoces del PSOE en Huesca, alega que se le propusieron dos puestos en el Consejo territorial, un área que califica como «de segundo nivel». Por su parte, los altoaragoneses afirman que la designación del actual presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) como «negociador» no fue discutida en ninguna asamblea. Y reconocen que «tras la imposibilidad de que Luis Felipe formara parte de la ejecutiva de la FEMP al existir otras alternativas» ellos plantearon que el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón Ipas, formara parte de ese Consejo territorial que vieron en Zaragoza de segundo nivel.

ALTERNATIVAS / Fuentes conocedoras de las reuniones explicaron que Sánchez Quero quiso ocupar el puesto que le correspondía a Luis Felipe y además afirman que también planteó el nombre de la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y propuso que los socialistas de Teruel ocuparan el Consejo de la despoblación (presidido hasta entonces por Sánchez Quero) y que Huesca se encargara del Consejo territorial. No obstante, no solo influyó el desacuerdo a la hora de quedarse Aragón sin representación sino también porque no todas comunidades están y esta lo había estado los últimos años.