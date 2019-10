Rivarés carga contra el informe de la Cámara de Cuentas

No hizo falta preguntar al responsable de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza durante el 2016 y el 2017 sobre el informe de la Cámara de Cuentas que advierte de irregularidades y omisiones en su gestión y que concluye que habría que añadir otros 300 millones más de deuda en ambos ejercicios. Fernando Rivarés, titular de Economía durante el anterior Gobierno de Zaragoza en Común y ahora en Podemos, aprovechó una rueda de prensa convocada por otro asunto para decir que el documento contiene «errores» y «contradicciones flagrantes», y añadió que no dice nada «que no supiéramos».

El concejal enumeró tres de los errores en los que a su juicio incurren los auditores. En primer lugar, se refirió a la advertencia del órgano fiscalizador sobre la deuda pendiente con Ecociudad. En este sentido, Rivarés explicó que es, precisamente, al revés y que es la sociedad la que le debe dinero al consistorio. También cuestionó las valoraciones realizadas en relación a las cuentas participadas del ayuntamiento en Plaza. Según Rivarés, los auditores no tuvieron en cuenta que el consistorio dejó de formar parte en el 2016. Sin embargo, en el informe se decía que se incluyeron inversiones financieras en sociedades en las que a pesar de que el consistorio ya no participaba ni en Plaza y Sermuza, con un total de 16,8 millones de más en ambos ejercicios.

También cargó contra el ente fiscalizador por obviar que «se refinanció el préstamo con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, con el que cada año se ahorran 10 millones de euros». Según los auditores, no se provisionó cuantía alguna para asumir posibles riesgos.

Por otro lado, la actual responsable de Hacienda, María Navarro, admitió que los criterios de son muy exigentes, tanto que «este ayuntamiento y el resto tendrían que echar las persiana y pedirle al ministerio que los interviniese». Se refería, básicamente, al criterio que utiliza para computar la deuda, diferente al de los técnicos municipales.