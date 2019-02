Rivarés reprocha al PSOE que "no son leales", como sí lo fue Unidos Podemos con Sánchez

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha asegurado que los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza "no son leales" al mantenerse en su negativa a aprobar los presupuestos de 2019, al contrario que Podemos e IU, que sí apoyaron las cuentas de Pedro Sánchez.

Rivarés ha sido el primer consejero en comparecer en Comisión para explicar las cuentas de su área, en una sesión que, no obstante, ha estado marcada por la evidencia de que no existe una mayoría para sacar adelante los presupuestos por el desmarque del PSOE.

En ese sentido, Rivarés ha insistido en que se trata de una "estrategia electoral" de populares y socialistas, y ha rechazado que se deba a la posibilidad o no de acceder al endeudamiento externo.

"Asúmanlo", ha remachado en referencia a dicha estrategia electoral, "la excusa ya no les sirve".

En cuanto al motivo de la comparecencia, el consejero ha desgranado algunas de las principales partidas de su área, en la que ha destacado el aumento de más de un millón y medio en Cultura.

Así, ha resaltado proyectos como la Imprenta Blasco, los Depósitos del Parque Pignatelli, el Museo del Ferrocarril de Casetas, la recuperación del patrimonio callejero, la última planta de la Harinera, la inversión en los museos de la Caesaraugusta romana, la intervención en la muralla a la altura de San Juan de los Panetes o los nuevos festivales.

Sin embargo, los grupos de la oposición han coincidido a la hora de señalar las dudas que les surgen con algunas de las partidas, como las de la Imprenta Blasco o los Baños Judíos, para los que han pedido fechas concretas, o el Museo del Ferrocarril, que ni siquiera cuenta con un anteproyecto, ha apuntado la concejala del PP María Navarro.

Navarro ha incidido también en que "no tiene ningún sentido" esta discusión cuando parece que no hay sintonía negociadora alguna entre los grupos de izquierdas, así como en que ZeC "ha utilizado" al PSOE, pero que no es algo nuevo de este año, al igual que las dudas sobre el endeudamiento, por lo que ha tachado de "incoherente" la posición de los socialistas.

Javier Trívez, del PSOE, no ha entrado en el presupuesto del área y ha vuelto a centrarse en acusar a Rivarés de protagonizar un "carnaval de la mentira" y a calificar las cuentas de "brindis al sol".

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha mostrado su escepticismo por los incumplimientos de ZeC, que llena los presupuestos de "minipartidas" y plurianuales que finalmente no ejecuta.

Por su parte, Carmelo Asensio (CHA), pese a haber negociado previamente con el Gobierno el proyecto presupuestario, ha criticado que muchas de las partidas parecen el "bazar Rivarés todo a mil", por la cantidad de ellas que están consignadas con solo 1.000 euros.

En este sentido, al igual que otros portavoces, ha dudado de que muchas de ellas se puedan siquiera iniciar con tan escasa consignación.