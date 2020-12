El rockero universitario

Nacido y criado en un entorno rural, cuentan quienes conocen a José Antonio Mayoral, reelegido el pasado jueves como rector de la Universidad de Zaragoza, que ese vínculo estrecho que mantiene con su pueblo, Villamayor de Gállego, le hace ser un líder que no olvida su origen humilde y que por eso es un «fiel defensor» de vertebrar el territorio. Aunque reside en la capital aragonesa y es en ella donde ha desarrollado toda su carrera docente e investigadora, esta localidad próxima a la gran ciudad es su vía de escape.

De un tiempo a esta parte, su tiempo y las horas del día vienen marcadas por una agenda que, según dicen quienes le conocen, hay que modular y pedirle que frene. «Nunca dice no a un compromiso», cuentan. En la Facultad de Ciencias del campus público estudió, se licenció, realizó el doctorado y comenzó a trabajar con un contrato de ayudante hasta lograr ser catedrático del departamento de Química Orgánica. «Es un universitario de vocación que, tras llegar al rectorado, nunca dejó de lado a su grupo de investigación y sigue compaginando esta tarea con la gestión», señalan. Accesible, cercano, empático y con una «gran capacidad de trabajo», sus más allegados destacan de él su «fuerte liderazgo» y su «absoluto convencimiento» de que la enseñanza pública debe estar por encima de todas las cosas. «Tiene un talante conciliador y dialogante, sabe escuchar, no hace promesas vacías y en el contexto muy duro de pandemia que hemos vivido nunca ha dado síntomas de tirar la toalla y no le ha temblado la mano a la hora de tomar decisiones, aunque todas las ha consultado con su equipo», apuntan. Su gente más cercana ha sido su escudo. Incluso antes de presentarse a rector les preguntó si alguien quería dar el paso.

«Es un buen tipo, una persona que piensa en los demás, con una fuerte conciencia institucional, que sabe reirse de sí mismo y también encajar las críticas», dice de él un buen amigo. Llegar al cargo de rector no le ha cambiado y tampoco ha dejado que le hagan la pelota, algo habitual cuando alguien llega a estos puestos. «Él se siente, por encima de todas las cosas, un investigador. Le gusta el trato con la gente joven, sobre todo con la que está empezando, porque su pasión también es enseñar. Esa buena sintonía que muestra hace que la gente le coja cariño porque no es prepotente ni arrogante. No es una persona que eche para atrás por el cargo que ocupa», explican.

Amante del ‘basket’

Entre sus hobbies, José Antonio Mayoral es aficionado al baloncesto, que practicó durante años, y seguidor del Casademont Zaragoza. También del Real Zaragoza. Dos equipos que, en las últimas fechas, no le dan muchas alegrías.

Buen lector y aficionado a la cocina ­(«muchas veces charlamos sobre lo que vamos a preparar en la cena de Navidad», reconoce un compañero), Mayoral es una persona «muy rápida» y con una capacidad de retención digna de mención. «Es una esponja, su memoria es brillante», dicen.

Pero si en algo coinciden quienes le conocen es en su pasión por la música, sobre todo del género rock. «Es un fánatico», cuentan. Sus conocimientos acerca de letras, canciones y grupos son sorprendentes y lo ha demostrado públicamente, porque siempre tiene un hueco en sus discursos para una referencia musical. Mayoral es rector, pero por encima de todo un rockero universitario.