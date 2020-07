El Royo Villanova traslada a 4 pacientes por falta de recursos

El hospital Royo Villanova tuvo ayer problemas en el ingreso de sus pacientes. En concreto fueron 13 los usuarios que tenían pendiente el ingreso en urgencias. Desde el centro hospitalario informaron que tuvieron que trasladar a tres de ellos al hospital Provincial de Zaragoza que pertenece al Sector I, y que por ello no contarían como traslado. Además, otro de los pacientes fue trasladado a San Juan de Dios.

El problema se vio acrecentado por el hecho de que en el Royo Villanova no pueden abrir la tercera planta, que se encuentra cerrada porque hay obras en la planta superior, y porque no hay personal para contratar, según informaron desde el centro.

Asimismo, el centro de salud que por proximidad está más cercano es la MAZ y también habían comunicado que estaban en la misma situación, es decir, «en cuadro», señalaron desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Según la asociación sindical se trata de «una información con la que criticamos para ver si la ciudadanía es consciente de la situación en la que estamos entrando». Aseguraron, también, que no se trataba de una crítica al Gobierno porque estaban desarrollando un trabajo constante.

Quieren hacer ver «que no hay personal de enfermería en bolsa» y tampoco se puede «obligar a trabajar a la gente si está de vacaciones y no quieren», recalcaron desde CSIF. «Actualmente, no hay medios humanos», añadieron. Al mismo tiempo hicieron una advertencia a toda la sociedad, de que «si no reaccionamos, vamos a estar otra vez en las fases primarias de pandemia».

Precisamente, sobre la capacidad de los hospitales se pronunció ayer la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Ella misma asumió que es muy probable –«previsible» es la palabra que utilizó– que en los próximos días tengan que abrirse nuevas plantas y recuperarse algunos servicios para poder hacer frente a la crecida constante de ingresos y positivos por coronavirus.

Por el momento, el hospital Clínico de Zaragoza ya va a abrir una tercera planta para casos covid y sospechosos. Sanidad ha dotado de autonomía a los centros para que puedan optimizar sus recursos y organizarse así contra el rebrote actual.

La responsable de Sanidad también habló sobre la instrucción publicada el martes y que dará poder a los gerentes de los servicios para poder modificar las vacaciones de los sanitarios si la demanda de camas lo exige. Repollés aseguró que se ha hecho en connivencia con los sindicatos y que serán los propios centros los que tengan que organizarse.

Sobre la posibilidad de contratar personal de fuera de Aragón, la consejera explicó lo que ya advirtió el miércoles este periódico: no es que no haya enfermeros en la bolsa de trabajo de la comunidad, es que no hay en ninguna en el conjunto de España