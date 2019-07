Los sabios de la economía

Los aragoneses Patricia Medrano Lanau, Carlos Paesa Lía y Arturo Saz demostraron el pasado martes que eran los estudiantes que más saben de economía en toda España. Fue en la Universidad Complutense de Madrid, donde se celebró la XI Olimpiada Española de Economía. Ahí destacaron entre los 200 estudiantes de 45 universidades. Los tres alumnos de 2º de Bachillerato se convirtieron en ganadores al obtener la mejor calificación media de todos los grupos de las diferentes comunidades participantes.

Pero esto no se queda aquí, debido a que uno de ellos, Carlos Paesa, se trajo a Zaragoza el bronce en la clasificación individual, lo que le dio el pase directo a la fase internacional que se celebrará del 23 de julio hasta el 1 de agosto en San Petersburgo, Rusia.

Igualmente gracias a la labor de sus compañeros, Patricia y Arturo, junto con Carlos, consiguieron que un año más la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza destacara por sus buenos resultados.

Según explicó Marta Melguizo, vicedecana de Relaciones Institucionales del campus público, «que el año pasado quedáramos terceros y este año primeros solo significa una cosa: que el nivel de economía que tenemos en los institutos es muy bueno».

En cuanto a la prueba, Paesa destacó que estaba nervioso debido a que «fue larga, duró en torno a tres horas, pero la dificultad me resultó adecuada combinando los dos cursos de Bachillerato». El joven explicó que aún sigue «sorprendido de que juntos hayamos logrado poner en el top a la universidad de Zaragoza» y que sin duda estudiará Economía en dicha universidad.

La fase autonómica se celebró el pasado 21 de mayo. Contó con la participación de 207 estudiantes que venían de 44 centros de Aragón, de los cuales 8 eran de Huesca, dos de Teruel y el resto de Zaragoza.

Patricia Medrano quedó primera en la fase local, Carlos Paesa segundo y Arturo Saz tercero, pero a pesar de este resultado, fue Paesa el que consiguió ganar en la fase nacional individual.

La siguiente prueba es la fase Internacional, que solamente se ha celebrado dos años. Esta nueva experiencia comenzará el próximo 11 de julio, cuando ponga rumbo a Madrid para prepararse de manera grupal con los otros cuatro estudiantes que serán sus nuevos compañeros para representar a España en San Petersburgo. Ahí competirán contra 12 países: Nueva Zelanda, Estados Unidos y Rusia, entre otros.

Desarrollo de vínculos

Paesa explicó que sabía que el examen le había salido bien pero no tanto como para entrar entre los cinco primeros. «En 1º de Bachillerato no estudié economía y en la fase nacional entraba tanto 1º como 2º y me tuve que preparar mucho», cuenta.

Ahora su verano ha cambiado un poco, le toca prepararse y sobre todo estar actualizado de las últimas noticias porque «siempre ponen temas de actualidad», aunque reconoció que no había hecho «muchos planes» ante lo que pudiera pasar. El joven estudiante, que terminó la Selectividad el mes pasado, tiene claro que realizará un doble grado en Zaragoza que incluya Matemáticas con Física o con Ingeniería.

El objetivo principal de la Olimpiada de Economía es fomentar los estudios de economía y empresa, desarrollar vínculos entre las diferentes facultades y profesores.