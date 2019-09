Sala de espera de Oncopediatría del Infantil se convierte en un miniparque de bomberos

La sala de espera de Oncopediatría y Neuropediatria del hospital materno infantil de Zaragoza es ya un pequeño parque de bomberos, un espacio más humano, agradable y divertido para los niños gracias al proyecto Inspiración y alegría, una iniciativa de la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos Zaragoza y la decoradora Eva Monge.

El cuerpo de Bomberos de Zaragoza colabora todos los años en fechas señaladas (Fiestas del Pilar y Navidad) con visitas a hospitales y centros de asistencia infantil. En esas visitas, enseñan a los niños los equipos de trabajo y les cuentan aventuras de sus experiencias, logrando que pasen ratos muy agradables. Fruto de estos encuentros surgió la idea por parte de la Asociación Cultural de Bomberos Zaragoza de ir un poco mas allá y ayudar algo más. Para ello se pusieron en contacto con los responsables del Miguel Servet y entre varias posibilidades optaron por decorar la sala de espera de la zona de consultas de Oncopediatria y Neuropediatria del Infantil.

En junio lanzaron el concurso de ideas y fue la decoradora Eva Monge con su proyecto Inspiración y Alegría la que salió elegida. Objetivo: convertir el espacio elegido en un miniparque de bomberos. El proyecto ha contado con un presupuesto de 5000 euros y se ha financiado gracias a lo recaudado por la venta del calendario solidario de los Bomberos de Zaragoza así como de los beneficios de la carrera popular 10K. Los propios bomberos han aprovechado sus ratos libres y días de vacaciones para ir a echar una mano. Especialmente en agosto aprovecharon que es un mes sin consultas para dar el impulso definitivo. La firma de distribución de suelos laminados Exclusivas MV colaboró también con la causa: "Nos hicieron un precio increíble", cuentan los protagonistas.

La iniciativa de los Bomberos de Zaragoza aún más allá, ya que hicieron una colecta entre todos ellos para adquirir también juguetes nuevos. Los resultados del proyecto han disparado las muestras de gratitud de muchas familias, que han enviado a los Bomberos de Zaragoza cartas muy emotivas. Reproducimos a continuación el extracto de una de ellas:



Hola a todos.

Soy el padre de Marcos. Un niño precioso, alegre y vital que tiene un Transtorno

de Espectro Autista -TEA-. Fue detectado a los 20 meses de edad. Ahora tiene

cinco añazos.

Han sido muchas las visitas al equipo de neuropediatría de hospital infantil. En

todas ellas miraba esa sala de espera y asociaba esos largos ratos con un

periodo de tristeza, de asunción de una dificultad que acompañará a lo que más

queremos de por vida, de nervios - el trastorno de Marcos hace que no lleve

demasiado bien las esperas largas-.

Hoy tocaba revisión... Me he quedado impactado.

Habéis transformado ese triste lugar en algo hermoso... Marcos ha esperado

encantado haciendo un puzzle -le chiflan-, había espacio, luz... No podéis

imaginar lo que supone para un padre acudir a internet para ver qué ha ocurrido

en ese espacio y ver que todo ha sido gracias a vuestra intervención. Me

conmueve que personas como vosotros, dedicadas al bien común saquen tiempo

y recursos económicos adicionales para ayudar todavía más a familias como la

nuestra.

Quería plasmar en estas líneas ese sentimiento, y trasladaros mi más sincera

gratitud.

Rafael