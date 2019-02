Sale adelante iniciar la modificación de custodia compartida "preferente"

Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Mixto (CHA e IU) han aprobado iniciar la tramitación parlamentaria para modificar en el derecho foral el modelo de custodia compartida preferente en las separaciones de pareja, a la que se han opuesto PP, PAR y Cs.

Con esta toma en consideración se abre la puerta a la modificación de la norma aprobada en 2010, a propuesta del PAR y que contó con el apoyo de 66 de los 67 parlamentarios, para actualizarla a la realidad social y tomando como referencia el interés superior del menor, según han defendido los grupos de la izquierda que la apoyan.

Desde el PSOE, Leticia Soria ha resaltado que su grupo no está en contra de la custodia compartida "sino de la preferente", dado que la única preferencia debe ser el interés superior del menor, que en ninguna de las normativas actualmente vigentes en España prima la custodia preferente y que más del 70 % de las custodias de mutuo acuerdo en Aragón son individuales.

La diputada Amparo Bella, de Podemos, ha rechazado la custodia compartida "preferente, impuesta u obligatoria" porque "no contribuye" al bienestar del menor, al que convierte "en una maleta", y ha abogado por que se analice cada caso concreto, ya que si no hay responsabilidad compartida "no se puede imponer una custodia compartida preferente", y por su modificación como medida legislativa "feminista y progresista".

Por el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha insistido en que el debate es sobre la "preferencia" de la custodia compartida, un modelo en el que se usa al menor como "arma arrojadiza" y en el que no se tiene en cuenta la realidad concreta y ha criticado el informe del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, en el que desaconseja la modificación por ser "de parte" y estar basado en sus decisiones "como juez y parte", cuando los expertos recomiendan que se analice cada caso concreto.

Desde Cs, Susana Gaspar ha acusado al "bloque de izquierdas" de querer devolver a Aragón "al blanco y negro" y a IU de "hacer saltar por los aires" la imparcialidad del Justicia, toda vez que ha defendido que el interés del menor es "el derecho a compartir su vida con sus progenitores" y ha denunciado que la izquierda valore más la "cantidad de tiempo" que pasan con él que la "calidad" confundiendo custodia compartida con "reparto de tiempo".

Gaspar se ha comprometido a recuperar el carácter "preferente" de la custodia compartida en la próxima legislatura si su grupo tiene opciones de gobierno, promesa que también ha hecho Fernando Ledesma, del PP, quien ha acusado a la izquierda de "dividir" a los aragoneses como "Pedro Sánchez", quien ha "calado más en el PSOE de Aragón de lo que intentan hacer ver".

El diputado popular se ha mostrado a favor de la custodia compartida como norma "general" porque los hijos son de ambos progenitores y ha lamentado que la consideración del tiempo dedicado al cuidado del menor atenta contra la libertad de organización de la familia, contra la igualdad de los progenitores y contra el interés del menor.

También la diputada del PAR María Herrero ha defendido que "a priori" lo mejor es que el menor esté con sus dos progenitores, ha lamentado que la izquierda vaya a seguir adelante con una reforma que el Justicia desaconseja y a quién ellos deberían haber pedido el informe que solicitó su grupo y ha asegurado que si ella fuera feminista intentaría que los padres se implicaran y estaría en contra de las custodias individuales a favor de la mujer.

El debate de este punto ha requerido la intervención final de la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, para pedir educación a los diputados y recordar que la política se hace "con diálogo y no con insultos".

Previamente a este debate, el PSOE ha sumado sus votos a los de PP, Cs y PAR para que se inicie también la modificación del Código de Derecho Foral para que se incorpore la figura del "coordinador de parentalidad", un especialista experimentado que actúe como auxiliar del juez y elabore los informes pertinentes para ayudarle a decidir en casos de conflictividad cuando las custodias compartidas son "conflictivas".

La propuesta de modificación, planteada por el PP, ha contado con el rechazo del Grupo Mixto al entender Carmen Martínez (CHA) que en vez de proteger el interés del menor "protege el del progenitor en masculino singular", y de Podemos, que no comparte la introducción de figuras que "privatizan y externalizan" servicios para la mediación, según la diputada Amparo Bella.

Desde el PSOE, Leticia Soria ha apoyado la toma en consideración por la necesidad de ser "valientes" y debatir, pese a que ha expresado sus dudas de que Aragón tenga competencias en esta materia de derecho procesal.