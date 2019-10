El Salud aconseja a los fumadores que se vacunen contra la gripe

Aragón comenzará a administrar la vacuna de la gripe el próximo lunes en una campaña donde la novedad principal recae en que se suman a los grupos de riesgo los fumadores y los bebés prematuros, concretamente los niños nacidos antes de la semana 32, entre los 6 meses de edad y los 2 años. «Son colectivos que en un momento determinado pueden padecer la enfermedad con más complicación y, aunque no hubo un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad, nosotros llevábamos hace meses con esta reclamación que ya incluimos en el calendario de adultos y hemos decidido empezar ya», explicó ayer el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

El Salud ha adquirido para esta temporada 270.000 dosis, 10.000 más que en la pasada temporada, con un coste total de un millón de euros. El periodo de vacunación concluirá el 20 de diciembre, aunque habrá vacunas en los centros de salud hasta finales de febrero. «El objetivo es reducir los casos más graves y la mortalidad», insistió Falo. Respecto a las tasas de cobertura, el director general apuntó que «hay que ser realistas» dado que no se cumple lo estimado. «Estamos alejados de las coberturas deseadas, pero nuestra meta es alcanzar el 65% entre la población de más de 65 años y un 40% o más entre los sanitarios», reiteró Falo. Precisamente, este último colectivo no alcanza los datos solicitados por el Salud, ya que, aunque la temporada pasada la cobertura fue del 21% entre los profesionales, la situación sigue siendo «lamentable», en palabras del director general. «Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de los sanitarios. Se van a proteger ellos, pero también los pacientes. No es de recibo que no se vacunen», recalcó.

cuestionamiento / Por su parte, el asesor técnico de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, Javier Marzo, señaló que «el cuestionamiento» que algunos sanitarios hacen de la vacuna «afecta directamente» a las tasas de cobertura. «Dudan de su efectividad, cuando lo cierto es que, junto a la higiene de manos, es la herramienta más eficaz para prevenir la gripe. Sus dudas repercuten en que no aconsejen a los pacientes recibir la dosis y, por tanto, caen los porcentajes de protección», explicó Marzo.

En cuanto a cómo será la temporada de la gripe en Aragón, la patología es «impredecible» y, por tanto, no se puede prever cómo se desarrollará. El año pasado se acumularon 1.792 casos por 100.000 habitantes, un 35% menos que el año anterior y la mayor incidencia se observó en el grupo de población de 0 a 14 años. «Estamos preparados para realizar una atención plena y afrontar las sobrecargas que se producen cada año en las urgencias. Al hospital solo se debe ir cuando el profesional de Atención Primaria lo considere oportuno», insistió Marzo. «Hay también un refuerzo previsto en equipos del 061 y de soportes vitales», añadió.