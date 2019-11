El Salud investiga la intervención de un menor en una asistencia del 061

El Salud investiga la presencia de un menor de 17 años que intervino, vestido como un técnico sanitario más de una ambulancia del 061, en el accidente laboral de Bodegas Paniza que costó la vida a tres trabajadores el pasado mes de julio. El intruso, eso sí, no llegó a auxiliar activamente a ninguna víctima, aclararon fuentes sanitarias, ya que a un herido que luego murió lo asistió el médico del helicóptero del 112 y los otros dos ya habían fallecido cuando llegaron las asistencias sanitarias.

En cualquier caso, la presencia del menor, conocida meses después de producirse, ha motivado una investigación de la gerencia del 061 y de la del Salud, de la que depende. Según indicaron fuentes de este último organismo, tras recibir la información pidieron explicaciones a Acciona, adjudicataria del servicio. En un primer momento argumentaron que el joven estaba en prácticas, por lo que el Salud les ha requerido que aporten documentación que lo justifique. De no hacerlo, abrirían un procedimiento sancionador por la presencia un debida de un menor no formado, ni acreditado, en una emergencia sanitaria.

Al cierre de esta edición, Acciona no había respondido sobre esta acreditación. Aunque según pudo constatar este diario, difícilmente puede tenerla pues, en julio, había terminado la ESO y aún no se había matriculado en un grado sanitario. Y aunque lo estuviera, las prácticas de este tipo no se suelen hacer hasta el segundo curso y se concentran en las capitales de provincia, según fuentes del sector. El menor, en suma, no estaba titulado para ejercer esta labor sanitaria, aunque sí tenía alguna experiencia como voluntario.

Posible despido

La contrata tampoco aclaró si había adoptado alguna medida disciplinaria. No hacia el menor, que de todas formas no era empleado del servicio, sino hacia el técnico sanitario que le llevó allí en la ambulancia, al parecer amigo suyo. Fuentes sindicales apuntaron a que ha sido despedido, pero la empresa no lo confirmó oficialmente ni al Salud le constaba.

La intervención se produjo el pasado 2 de julio, en un siniestro en el que dos empleados rumanos de una subcontrata murieron intoxicados mientras limpiaban una cuba de vino en Bodegas Paniza. Un tercer trabajador, de nacionalidad española, fue atendido por los sanitarios del helicóptero del 112, fue trasladado con vida al hospital, pero acabó por fallecer horas después.

La imagen del menor fue captada entonces por las cámaras de Aragón TV, pero pasó desapercibida hasta hace pocos días, por motivos que se desconocen. El propio joven había colgado también fotos en sus redes sociales ataviado con el uniforme del 061 y cerca del helicóptero de emergencias, aunque luego las borró.

Fuentes del sector del sindicato CSIF indicaron que, aunque «grave», el incidente es un hecho aislado y una «chiquillada». Las carencias del transporte sanitario son más generales y preocupantes, lamentaron.