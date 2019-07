El Salud tuvo facturas pendientes en el 2017 por valor de 37 millones de 

vaya parece que en lo que respecta al tema de dineros, todos hacen lo que le pasa por la entrepierna y no pasa nada, ni van a la calle nadie, ni nada de nada, no me extraña que los españoles estemos en quiebra, mantener legiones de vividores con sueldos astronomicos para su capacidad intelectual y gastando sin control y las obras públicas pagandolas al doble de lo presupuestado, pues es lo que hay, ya falta poco no nos preocupemos