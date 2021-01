Sánchez presenta en Zaragoza el plan del Ejecutivo para la recuperación de la economía.

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo que diga este personaje no tiene ningún valor, ya que nos mintió en la campaña electoral y luego hizo lo contrario de lo prometido. Como ya ha demostrado que su palabra no tiene ningún valor, lo que diga hoy es papel mojado. Probablemente, prometerá mucho y luego no hará nada. Eso si: Saldrá en la tele y los periodicos mañana.