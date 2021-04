Sanidad permite transitar entre comunidades para ir al extranjero

El coronavirus ha provocado que las escapadas en los puentes festivos se hayan convertido en un rompecabezas. Esta Semana Santa no se puede ir a otras comunidades, según lo dictado por el Consejo Interterritorial de Salud, pero sí se puede viajar a otros países. La lenta y progresiva vuelta a la normalidad refuerza el oxímoron a golpe de paradoja, principalmente durante los días festivos. Y ahora es el turismo el que vuelve a situarse en el ojo del huracán. Incluso se ha hablado de agravio comparativo, cuando las personas extranjeras podían venir a España, pero los españoles no ir a otras comunidades. Los aragoneses no pueden ir a Soria o Navarra, a menos de dos horas de viaje, pero sí coger un vuelo a Bucarest.

O la controversia con los franceses, a los que ahora se les obliga a tener una PCR negativa, incluso si vienen por carretera. Sea como fuere, existe la posibilidad de tránsito entre comunidades si es imprescindible para volar a países extranjeros, siempre y cuando se encuentren dentro del tratado Schengen, según explica el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada. Se trata de una resolución del Ministerio de Sanidad el pasado martes, a través de la Dirección General de Salud Pública, en respuesta a una consulta formulada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Sanidad afirma que la salida del territorio de España, tanto de españoles como de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, está condicionada únicamente a las limitaciones o restricciones establecidas por los países de destino. Por tanto, se podrá evitar los confinamientos perimetrales siempre y cuando se vaya a coger un transporte para llegar al extranjero.

En cualquier caso, la situación ha hecho llevarse las manos a la cabeza al sector, que atraviesa un duro momento económico por la crisis sanitaria y ha tenido que cancelar proposiciones turísticas a sus clientes por las restricciones de movilidad. «Sanidad ha dicho que cualquier persona de una comunidad que quiera ir a otra comunidad para coger un vuelo e ir al extranjero, puede hacerlo sin ningún problema porque se considera que va de tránsito. Se nos ha quedado cara de tontos porque hemos dicho a muchos clientes que no se podía y hemos dejado de vender muchos viajes», lamenta Moncada.

«Ha habido mucha gente esta Semana Santa que le hemos tenido que decir que no podía viajar, y las agencias de viaje tienen un gran problema con la indecisión de las autoridades», recalca. Todo ello ahonda en la brecha económica de estos negocios aragoneses, de los cuales el 30% ha cerrado ya este último año y se prevé que otro 20% también eche la persiana. Sin embargo, esto también ha favorecido el turismo local. Las zonas de la comunidad de mayor frecuencia turística habitual se han llenado. «Con respecto al puente, es lógico que nos hemos limitado a nuestra comunidad ya que estamos cerrados perimetralmente. Se ha llenado tanto el Pirineo como la zona de Teruel, la zona del Somontano, y también la provincia de Zaragoza. Los hoteleros están de enhorabuena», expresa el presidente de las agencias de viajes aragonesas.

Mientras tanto, el aeropuerto de Zaragoza también sufre las consecuencias del covid. Apenas 12 vuelos programados en el Aeropuerto de Zaragoza durante Semana Santa, con especial tráfico este próximo 5 de abril (tres llegadas y tres salidas), según informan desde Aena. Entre los vuelos de estos días, había programados: uno el pasado miércoles a Gran Canaria; uno hoy a Bucarest; uno el domingo destino Tenerife operado por la compañía Vueling, y seis el lunes, con destino a Gran Canaria, Bucarest y Palma de Mallorca, informa la empresa.