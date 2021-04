Sanidad prevé contratar 18 psicólogos y mejoras en salud mental para jóvenes

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

... y cortos se quedan, con respecto a los que van a necesitar, por realizar los procesos selectivos, eventos de alto riesgo de contagio, en plena pandemia mundial. Negacionistas los llaman, por no mentar su bipolaridad, falsedad e hipocresía, por su forma de jugar a dos bandas. En el Ayto de Zaragoza, donde gobiernan los contrarios, presentan moción, para exigir la fijeza de los interinos en situación de abuso de temporalidad, mientras en la DGA, que gobiernan ellos, fomentan lo contrario. Consejos exijo que para mi no tengo. No se puede ser más falso. Queréis noticia, esa es indefendible. EL PSOE es un partido incongruente y falso que juega a dos bandas.