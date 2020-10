Los sanitarios exigen «más medios» al Salud y amenazan con una huelga

La opción de convocar una huelga general en la sanidad aragonesa ya sobrevuela el ambiente por el «hartazgo» de los profesionales y una situación «insostenible» derivada de la «falta de recursos y de plantillas» que «se ha visto agravada» por la pandemia del coronavirus. Desde el sindicato médico y de enfermería Cemsatse han dicho basta, se plantan, y dan de plazo al Salud hasta el 3 de diciembre para aplicar «medidas urgentes que eviten la asfixia» del sistema. Si hasta entonces no se producen «respuestas» por parte del Departamento de Sanidad, el colectivo está dispuesto a convocar una jornada de paro a la que estarían llamados los 20.000 empleados del Salud en la comunidad.

Sus representantes se concentraron este martes a las puertas del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para pedir «respeto» por su trabajo y criticar «el abandono de los responsables políticos y la falta de planificación en la segunda ola», señalaron. «Además se ha producido un incumplimiento del acuerdo de salida de huelga de abril del 2019 y nos sentimos engañados porque aquel documento no se llevó a presupuestos», señaló Merche Ortín, portavoz de Cesm Aragón. «Después llegó la pandemia y, aunque este contexto de crisis sanitarias nos ha afectado a todos, eso no quiere decir que no podamos expresar las deudas que venimos pidiendo desde el 2017 y que ahora se han visto agravadas», dijo Ortín. «Nos tomaron el pelo, fue un año perdido en el que no quisieron avanzar en los grupos de trabajo y en las soluciones acordadas», añadió.

Líneas colapsadas / Entre las quejas de los propios sanitarios y de la ciudadanía estos días está el «colapso» de las líneas telefónicas en los centros de salud, donde la vacunación de la gripe ha incrementado la presión asistencial. «La Administración debería haber previsto esto y no es tolerable que las personas llamen y nadie les coja el teléfono. En mi centro hay seis líneas y estamos más de 10 de personas utilizándolas, lo que supone un uso constante», señaló Leandro Catalán, portavoz de Fasamet. «Estamos abiertos y la gente en ningún momento está desasistida, quien necesita una cita inmediata la tiene ese mismo día o al siguiente», añadió, pero reclamó «una mejor organización que descargue las tareas burocráticas en otros profesionales», precisó.

Mientras Cemsatse realizaba su protesta ante el Pignatelli, al mismo tiempo varios delegados de CCOO Aragón hacían lo propio frente al Salud. «Estamos en una situación preocupante, los profesionales de la Atención Primaria no pueden más», indicó Mario Lolumo, secretario de negociación colectiva de la federación en Aragón. «Hay que dar estabilidad a las plantillas, acabar con las altas tasas de temporalidad e incrementar el personal del Salud», añadió.

«Es imprescindible situar el gasto sanitario público en, al menos, el 7,2% del PIB. Ese incremento en la financiación debe aparejar aumentar el gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios y darle más capacidad resolutiva, algo que no ha sucedido durante esta pandemia», señaló Lolumo.

Consultas disparadas / Mientras tanto, en los centros de salud de Aragón la carga asistencial no cesa. En San Pablo, por ejemplo, atienden a unos 40 pacientes diarios de manera presencial y telefónica, realizan cerca de 50 pruebas PCR y de test antígenos, tres rastreadoras hacen la labor de rastreo y, más allá del coronavirus, continúan con las consultas de enfermería, extracciones, atención a domicilios, curas y la vacunación de la gripe. «Esto supone entre 900 y 1.000 atenciones diarias y no se puede dar vía libre a acudir presencialmente. Es un tema de seguridad para la población que no se ha explicado suficientemente bien», señaló una médica de familia del centro de salud San Pablo. «También tenemos problemas con la comunicación telefónica, de lo que se quejan muchos pacientes, y nosotros también. Faltan líneas. Y, sobre todo, no tenemos un plan de contingencias que se haya transmitido desde dirección, por lo que vamos resolviendo de la mejor manera posible», añadió.

A esta situación se suma el aumento de casos positivos. «Hasta ahora hacíamos las PCR en la calle, pero con la llegada del frío o la lluvia tenemos que hacerlas dentro y nos es casi imposible mantener los dos circuitos independientes para pacientes covid o sospechosos de serlo de los que vienen al centro por otro motivo, como la gripe», indicó una sanitaria del centro Delicias Norte. Ya han solicitado un refuerzo de personal al Salud, pero la respuesta es que «no hay más médicos ni enfermeras», asegura. «Estamos en un momento muy delicado por la incidencia del virus y porque el centro tiene que seguir funcionando con todo lo demás», añadió.

En Las Fuentes Norte sus sanitarios aseguran que la situación es «terrible» porque los contagios se están multiplicando. «Hay familias enteras contagiadas; hijos adolescentes que contagian a sus padres y abuelos. Es insostenible», indicaron. «La carga asistencial es enorme, hay bajas sin cubrir y la aplicación de Salud Informa no da citas para la gripe, lo que lleva al paciente a citarse con el medico para ponerse la vacuna. Esto contribuye más al caos y al colapso de las líneas», criticaba un médico del centro. «Las agendas tienen más de 50 citas al día, con el control de crónicos que no se puede dejar y otras cuestiones. Nos plantamos en mas de 650 asistencias medicas diarias», aseguró este facultativo.