Santisteve anuncia en EL PERIÓDICO su intención de feminizar el callejero

Un callejero feminista y una Zaragoza libre de los vestigios del franquismo. Esta es la ciudad que quiere el alcalde, Pedro Santisteve, y esta va a ser una de las propuestas que presentará en el debate del estado de la ciudad que se celebra la próxima semana. Santisteve, en su empeño por visibilizar el papel de la mujer y apoyar su empoderamiento, anunció ayer durante su visita a la redacción de EL PERIÓDICO que trabajará por romper la brecha de género que también existe en las calles, donde el 38% llevan el nombre de un hombre y solo el 7% de una mujer. Así, de las 3.230 existentes, 1.239 las protagonizan ellos y tan solo 229 las féminas.

El alcalde, que se reunió con el director de EL PERIÓDICO, Nicolás Espada, y el resto de miembros del staff y periodistas, desgranó cuáles van a ser sus propuestas en el debate y su proyecto de ciudad, basado en «los derechos sociales, la movilidad y la cultura», siempre con la mirada puesta en el feminismo.

Para que la ciudad sea más igualitaria y su callejero más feminista, renombrará varias vías con nombres de mujeres que han sido referentes en la historia. En paralelo, el ayuntamiento ha encargado al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza un estudio que localice los vestigios franquistas para eliminarnos.

Santisteve admitió que el debate del estado de la ciudad se hará en clave electoral, debido a la cercanía de las elecciones, sin que ello suponga «vender motos, ni humo, porque no vamos a anunciar grandes proyectos», apuntó, convencido de que «hay que trabajar por hacerle la vida más fácil a la gente».

Acusado en reiteradas ocasiones por la oposición de carecer de un proyecto de ciudad, el alcalde rebatió que también desconoce el del PP, PSOE y Cs. «El nuestro es el de los derechos sociales, la movilidad y la cultura», repitió. Sus propuestas se basarán en tender la mano a las fuerzas de la izquierda para llegar a «pactos de futuro» aprovechando la existencia de un plan de movilidad urbana sostenible que plantea a pacificación del centro, la reducción de los vehículos, la accesibilidad y la mejora del medio ambiente. En definitiva, para trabajar por una ciudad más sostenible donde, a corto plazo, no entra el tranvía. Adelantó que la segunda línea del Urbos 3 no será su gran apuesta y que su Gobierno no podrá sacarla a licitación.

Pero su visión de la movilidad no se reduce al transporte público, va más allá y contempla, en paralelo, las energías limpias, la instalación de placas fotovoltaicas, la renovación de la flota por una eléctrica o la compra de energía directa.

COALICIONES / Consciente de su complicada relación con el PSOE, se mostró expectante con la posición que adoptará el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, en el debate y con el que pueda tener la candidata del PSOE a la alcaldía, Pilar Alegría. «Habrá que ver su papel y sus propuestas y si quieren remar en la misma dirección y alejarse del ruido». «Alegría me da toda la confianza que no me ha dado el equipo de Pérez Anadón», admitió durante la conversación.

Con el presidente de la DGA, Javier Lambán, las relaciones tampoco han sido las mejores, confesó. A su juicio, si la bilateral, aplazada en varias ocasiones, no se celebra, será «un fracaso» de ambos líderes. «Pero no depende de mí, yo ya he dicho que me reúno mañana mismo», apuntó.

Con vistas a las próximas elecciones que se celebrarán en mayo, para el acalde «la única forma de gobernar es yendo a las coaliciones y las confluencias de la izquierda».